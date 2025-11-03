Cơ quan Kế hoạch Quốc gia Colombia (DNP) xác nhận rằng tài liệu chính sách CONPES 4158 đã phê duyệt khoản tài trợ trị giá 8,35 nghìn tỷ Peso Colombia cho giai đoạn 2026-2030, nhằm hỗ trợ các chương trình trợ giá điện cho khoảng 1,3 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp.

Sáng kiến này là một phần của chương trình Colombia Solar, do Bộ Mỏ và Năng lượng chủ trì cùng sự hỗ trợ kỹ thuật từ DNP, Bộ Tài chính và Tín dụng công cộng. Mục tiêu của chương trình là thay thế các khoản trợ cấp điện truyền thống bằng mô hình tự phát điện thông qua hệ thống quang điện trên mái nhà cho các hộ gia đình thu nhập thấp.

Chương trình sẽ huy động vốn từ nhiều nguồn, bao gồm công - tư và hợp tác quốc tế, được triển khai bởi các nhà vận hành lưới điện, chính quyền địa phương và các công ty dịch vụ công.

Các hộ gia đình thu nhập thấp ở Colombia sẽ được hỗ trợ tiền khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Manidip Mandal, Unsplash

Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp các hộ thụ hưởng giảm chi phí điện nhờ tự sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, đồng thời góp phần giảm gánh nặng cho Quỹ Đoàn kết về Trợ cấp và Phân phối Thu nhập (FSSRI) khi quỹ đã ghi nhận mức thâm hụt hơn 4.000 tỷ Peso vào năm 2024.

Kế hoạch này dự kiến tạo hơn 25.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì và đào tạo kỹ thuật năng lượng tái tạo ở các khu vực trọng điểm, bao gồm những vùng thuộc Chương trình Phát triển theo Trọng tâm Lãnh thổ - được thành lập sau Hiệp định Hòa bình năm 2016 giữa Colombia và FARC-EP.

Nỗ lực này nằm trong tiến trình cải cách quy định của Chính phủ Colombia, với các nghị định mới rút ngắn tới 70% thời gian cấp phép môi trường cho dự án năng lượng mặt trời quy mô 10-100 MW, đồng thời điều chỉnh tiêu chí thẩm định cho phù hợp với đặc thù loại hình này.

Colombia đã lắp đặt 1,6 GW điện mặt trời trong năm 2024, nâng tổng công suất năng lượng mặt trời của cả nước lên 1,87 GW.