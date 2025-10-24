Ireland mở rộng phạm vi đối tượng đủ điều kiện tham gia Chương trình “Hệ thống điện mặt trời dành cho khách hàng có nhu cầu y tế đặc biệt”. Theo đó, tất cả chủ hộ đã đăng ký với nhà cung cấp năng lượng là phụ thuộc vào thiết bị y tế chạy bằng điện, như máy lọc thận và máy thở, sẽ được tham gia chương trình này.

Trước đây, chương trình chỉ áp dụng cho những người nằm trong Danh sách Dịch vụ ưu tiên của ESB Networks. Nhưng giờ đây, tất cả khách hàng của mọi nhà cung cấp năng lượng đều có thể tham gia.

Gói hỗ trợ bao gồm việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 2 kW, bộ biến tần chuỗi, các thiết bị phụ trợ như pin lưu trữ và 5 tấm pin mặt trời 400W.

Ireland mở rộng phạm vi đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình hệ thống điện mặt trời miễn phí. Ảnh: Jürgen Striewski

Chương trình này được triển khai thí điểm vào năm 2022. Đến nay, đã có khoảng 470 hộ gia đình được hưởng lợi.

Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Ireland, ông Darragh O’Brien, bày tỏ kỳ vọng rằng số lượng người tham gia chương trình sẽ tăng lên sau khi tiêu chí đủ điều kiện được mở rộng để bao gồm tất cả các chủ hộ có tên trong danh mục “hỗ trợ sự sống” của Danh sách Dịch vụ Ưu tiên, bất kể họ đang sử dụng nhà cung cấp năng lượng nào. Những hộ này sẽ được tự động xem là đủ điều kiện tham gia chương trình.

“Tăng cường khả năng chống chịu trong hệ thống năng lượng là ưu tiên hàng đầu của tôi và của chính phủ. Trước hết, chúng ta phải đảm bảo rằng những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội được bảo vệ”, ông nhấn mạnh.

Trong trường hợp mất điện, các hộ này sẽ được ưu tiên để tiếp tục sử dụng thiết bị y tế thiết yếu - vốn tiêu tốn nhiều điện năng.

Thời gian tới, các nhà cung cấp điện sẽ liên hệ với các hộ đủ điều kiện tham gia chương trình. Nhà cung cấp năng lượng sẽ gửi thư mời quan tâm, sau đó chỉ định một đơn vị lắp đặt điện mặt trời đến kiểm tra và đánh giá mức độ phù hợp của ngôi nhà cho việc lắp đặt hệ thống.

Mặc dù phạm vi đã được mở rộng nhưng chương trình này chỉ áp dụng cho những ngôi nhà được xây dựng và có người ở trước ngày 31/12/2020.

Gần đây, Ireland đã phân bổ hơn 1 tỷ euro cho năng lượng tái tạo trong ngân sách quốc gia năm 2026, trong đó một phần đáng kể sẽ được dành cho các khoản hỗ trợ điện mặt trời cho hộ gia đình, doanh nghiệp và nâng cấp lưới điện.

Theo PV