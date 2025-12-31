Ngày 31/12, Thuế TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, mã chứng khoán: PNJ).

Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với 1.157 hóa đơn, chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định 123/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Tình tiết tăng nặng được xác định là vi phạm nhiều lần.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt hành chính số tiền 65,6 triệu đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, nếu không chấp hành, PNJ sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Một số sản phẩm trang sức của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Ảnh: Hoàng Hà

PNJ có trụ sở tại số 170E Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, TPHCM, người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Lê Trí Thông - Tổng Giám đốc.

Ngày 31/12, doanh nghiệp cho biết đã nhận được quyết định xử phạt của Thuế TPHCM.

Thành lập từ năm 1988, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận được biết đến là doanh nghiệp có tiếng trong ngành vàng bạc và trang sức tại TPHCM. Doanh nghiệp có hệ thống hơn 400 cửa hàng trên khắp cả nước.