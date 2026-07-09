Chiều 9/7, xác nhận với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo UBND đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật tàu trên tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, tàu mang số hiệu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (SN 1973, trú phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng gặp sự cố và bị lật khi đang hoạt động trên vùng biển Bản Sen. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 5 người.

Các lực lượng tiếp cận hiện trường vụ lật tàu, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long cùng các lực lượng liên quan triển khai phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người gồm thuyền trưởng Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở (SN 1981) và ông Nguyễn Văn Cương (đều trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng). Cả 3 nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn để cấp cứu, theo dõi sức khỏe.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu được 3 nạn nhân và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu.

Hai người còn mắc kẹt trong tàu là ông Trương Văn Hạnh (SN 1978) và ông Trương Văn Phượng (SN 1973), là anh em ruột, cùng trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ lật tàu trên biển Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đến tối 9/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cho biết sau khi lặn xuống khu vực cabin của chiếc tàu bị lật, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân.

"Hiện tại chưa xác định được danh tính nạn nhân là ai trong 2 người mắc kẹt trong cabin của tàu, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại", ông Vũ cho biết.

Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang mở rộng khu vực tìm kiếm, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn trên biển.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đặc khu Vân Đồn chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường

Nguyên nhân vụ lật tàu đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.