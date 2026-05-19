Chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Qua công tác nghiệp vụ, C04 phối hợp Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Theo cơ quan công an, caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào rồi đưa sang Myanmar để sản xuất ma túy tổng hợp.

Đại diện C04 cho biết, các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước và sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử để thực hiện hành vi phạm tội thông qua hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Trần Phi Hùng - Tiến sĩ Dược, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Lợi dung sự khác biệt trong quy định pháp luật của các nước, Trần Phi Hùng - Tiến sĩ Dược, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương dần hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.

Ban đầu, lợi dụng việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế, Hùng lập các hợp đồng mua bán caffeine và móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa để tìm đầu mối tiêu thụ tại Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu là Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc ký các hợp đồng mua bán caffeine giả.

Sau đó, các đối tượng xuất hóa đơn khống cho khách hàng “ảo” bằng hình thức không ghi đầy đủ thông tin nhằm tránh bị lực lượng chức năng truy vết đường đi của caffeine.

Theo điều tra, số caffeine này thực tế được vận chuyển đến kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA do Nguyễn Thị Thu quản lý tại Nghệ An.

Chất Caffeine. Ảnh: BCA

Tại đây, các đối tượng thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành bao xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi.

Lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa, các đối tượng cất giấu caffeine trong hàng hóa thông thường đã khai báo hải quan để thông quan.

Tiền mua bán caffeine được thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào tài khoản của người quen Trần Phi Hùng.

Sau đó, dòng tiền được “bơm ngược” vào tài khoản của các công ty “bình phong” nhằm hợp thức hóa giao dịch theo các hợp đồng mua bán giả rồi chia lợi nhuận.

Xác lập chuyên án 135VL

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án 135VL.

Lực lượng chức năng đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới; phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh, triệt phá đường dây.

Với quan điểm “đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa”, Ban Chuyên án chỉ đạo đồng bộ các mũi trinh sát trong nước và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào để hình thành thế trận tác chiến liên hoàn xuyên biên giới.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Ban Chuyên án dựng chi tiết sơ đồ quan hệ của các đối tượng, nghiên cứu quy luật giao dịch của dòng tiền luân chuyển giữa các tài khoản.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện đường đi của caffeine cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tại Lào.

Khi đủ căn cứ phá án, ngày 27/2, Ban Chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine đã thông quan nhưng không khai báo hải quan. Số hàng này được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA, chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar.

Nhiều caffeine bị thu giữ. Ảnh: BCA

Ban Chuyên án sau đó khám xét, xác minh và truy bắt các đối tượng liên quan đến hoạt động của toàn bộ đường dây.

Đồng thời, lực lượng chức năng truy vết, thu hồi số caffeine và tài sản các đối tượng cất giấu tại Việt Nam và Lào.

Đến nay, cơ quan chức năng thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra cũng xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Đến nay, C04 đã khởi tố 10 bị can, gồm 6 bị can về tội Buôn lậu, 3 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội Môi giới hối lộ.

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định pháp luật nước này.