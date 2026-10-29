Lầu Năm Góc đã loại Trung tướng lục quân Brett Sylvia khỏi vị trí Giám đốc phụ trách chiến lược, kế hoạch và chính sách (J5) thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

Tướng Brett Sylvia. Ảnh: Getarchiver.net

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington xây dựng các phương án dự phòng cho khả năng xung đột với Iran leo thang.

Theo hãng RT và trang Newsmax, người phát ngôn Lầu Năm Góc xác nhận ông Sylvia rời vị trí vào cuối ngày 28/10, sau khi truyền thông đưa tin về quyết định này.

Người tiền nhiệm của ông Sylvia, Trung tướng Joseph McGee, đã buộc phải nghỉ hưu cách đây một năm trong bối cảnh xuất hiện thông tin về những bất đồng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, Đại tướng Dan Caine. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí J5, ông Sylvia từng giữ chức Phó giám đốc cơ quan này.

Lầu Năm Góc không giải thích lý do cách chức ông Sylvia. Trách nhiệm của ông bao gồm xây dựng chiến lược và kế hoạch quân sự để tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và Tổng thống Mỹ. Ông là một trong gần 20 quan chức quân sự cấp cao và quan chức dân sự bị miễn nhiệm trong nhiệm kỳ của ông Hegseth.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth mô tả các quyết định sa thải trên là một phần trong nỗ lực tinh giản đội ngũ tướng lĩnh cồng kềnh, nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực tác chiến của quân đội. Tuy nhiên, những người chỉ trích coi đợt cải tổ này là một cuộc thanh lọc mang động cơ ý thức hệ.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, gồm cả việc nối lại chiến dịch ném bom dữ dội diễn ra trong 40 ngày đầu của cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động hồi cuối tháng 2.