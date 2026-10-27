Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trao thưởng 1 triệu USD cho những người cung cấp thông tin về hành vi gian lận trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico

Theo báo Guardian, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 26/10, ông Trump viết: “Bất kỳ ai tố giác gian lận của cử tri trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sẽ được trả 1 triệu USD sau khi những người gây ra hành vi gian lận bị bắt giữ và kết án! Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vấn đề này”.

Sau đó, ông Trump nhắc lại đề nghị này với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một để tham dự một cuộc vận động tranh cử tại bang Mississippi. “Tôi cũng sẽ công bố khoản tiền thưởng hoặc phần thưởng 1 triệu USD, hay gọi thế nào cũng được, dành cho bất kỳ ai báo cáo hành vi gian lận của cử tri, dẫn đến việc một người nào đó bị bắt giữ và kết án”, ông Trump nói nhưng không tiết lộ kế hoạch chi trả các khoản thưởng.

Tuyên bố mới nhất của lãnh đạo Nhà Trắng được đưa ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, tiếp nối chuỗi cáo buộc chưa có căn cứ về tình trạng gian lận bầu cử trên diện rộng.

Đầu tháng này, các tổng chưởng lý bang thuộc đảng Dân chủ đã tăng cường phối hợp nhằm đối phó với nguy cơ chính quyền liên bang can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới. Động thái diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về những tuyên bố của chính quyền đương nhiệm liên quan tới gian lận bầu cử.

Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta đã chỉ trích nỗ lực của chính quyền Trump nhằm hạn chế tình trạng người không phải công dân Mỹ tham gia bỏ phiếu, đồng thời cáo buộc chính quyền đang “chính trị hóa và biến pháp luật thành vũ khí”.

Năm 2020, Phó thống đốc bang Texas thuộc đảng Cộng hòa Dan Patrick từng treo thưởng 25.000 USD cho những người cung cấp thông tin về gian lận bầu cử.

Tờ The Washington Post đưa tin khoản tiền thưởng đầu tiên như vậy đã được trao cho Eric Frank, một nhân viên phòng bỏ phiếu thuộc đảng Dân chủ ở bang Pennsylvania vào năm 2021. Thông tin do người này cung cấp đã dẫn đến việc kết tội một cử tri thuộc đảng Cộng hòa, 72 tuổi vì bỏ phiếu 2 lần, một lần dưới tên mình và một lần dưới tên con trai.