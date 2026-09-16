Bảo hiểm y tế có chi trả cho dịch vụ lấy cao răng không?

Đây là câu hỏi thường gặp của rất nhiều người khi muốn chăm sóc răng miệng định kỳ. Câu trả lời là: Trong hầu hết các trường hợp, bảo hiểm y tế (BHYT) không chi trả cho dịch vụ lấy cao răng định kỳ thông thường. Lý do nằm ở bản chất và mục đích của quỹ BHYT.

BHYT được thiết lập để hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con và vận chuyển người bệnh trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú. Các dịch vụ này thường liên quan đến việc điều trị bệnh lý, tai nạn hoặc các tình trạng sức khỏe cần can thiệp y tế. Trong khi đó, lấy cao răng được xếp vào nhóm dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, vệ sinh răng miệng định kỳ, không phải là điều trị bệnh lý cấp tính hay mạn tính.

Nếu cao răng là nguyên nhân gây viêm nướu, chảy máu chân răng, tụt lợi hoặc áp xe răng, bác sĩ sẽ chỉ định lấy cao răng như một thủ thuật điều trị và trong trường hợp này, chi phí có thể được BHYT chi trả theo quy định