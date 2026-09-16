Đây là câu hỏi thường gặp của rất nhiều người khi muốn chăm sóc răng miệng định kỳ. Câu trả lời là: Trong hầu hết các trường hợp, bảo hiểm y tế (BHYT) không chi trả cho dịch vụ lấy cao răng định kỳ thông thường. Lý do nằm ở bản chất và mục đích của quỹ BHYT.
BHYT được thiết lập để hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con và vận chuyển người bệnh trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú. Các dịch vụ này thường liên quan đến việc điều trị bệnh lý, tai nạn hoặc các tình trạng sức khỏe cần can thiệp y tế. Trong khi đó, lấy cao răng được xếp vào nhóm dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, vệ sinh răng miệng định kỳ, không phải là điều trị bệnh lý cấp tính hay mạn tính.
Nếu cao răng là nguyên nhân gây viêm nướu, chảy máu chân răng, tụt lợi hoặc áp xe răng, bác sĩ sẽ chỉ định lấy cao răng như một thủ thuật điều trị và trong trường hợp này, chi phí có thể được BHYT chi trả theo quy định
Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần nhìn vào nguyên tắc hoạt động của quỹ BHYT. Quỹ BHYT được hình thành từ đóng góp của người dân và ngân sách nhà nước, nhằm mục đích chia sẻ rủi ro về chi phí y tế khi người tham gia gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cần can thiệp y tế tốn kém.
Các dịch vụ phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe định kỳ như lấy cao răng, tẩy trắng răng, niềng răng thẩm mỹ... thường không nằm trong danh mục được BHYT chi trả.
Các dịch vụ này được coi là nhu cầu tự nguyện của cá nhân để duy trì hoặc cải thiện thẩm mỹ, vệ sinh, chứ không phải là điều trị bệnh lý bắt buộc để bảo vệ sức khỏe tổng thể trước nguy cơ bệnh tật.
Dù lấy cao răng định kỳ không được hỗ trợ, BHYT vẫn chi trả một số trường hợp răng miệng liên quan đến bệnh lý, tai nạn hoặc điều trị y tế.
- Viêm tủy, viêm nha chu nặng: BHYT hỗ trợ chi phí khám, thuốc và thủ thuật như nạo túi nha chu hoặc phẫu thuật ghép vạt khi tình trạng nghiêm trọng cần can thiệp.
- Nhổ răng do bệnh lý: Răng sâu nặng, viêm nhiễm không thể bảo tồn hoặc răng khôn mọc lệch gây biến chứng được BHYT hỗ trợ. Nhổ răng vì thẩm mỹ hoặc chỉnh nha thì không được BHYT chi trả.
- Chấn thương do tai nạn: Gãy răng, vỡ xương hàm cần phẫu thuật được BHYT chi trả theo quy định tai nạn, bao gồm khám, xét nghiệm, thuốc và vật tư y tế.
- Trường hợp đặc biệt: Trẻ dưới 6 tuổi và người bệnh mạn tính có vấn đề răng miệng liên quan điều trị tổng thể có thể được xem xét hỗ trợ - cần bác sĩ chỉ định tại cơ sở ký hợp đồng BHYT.