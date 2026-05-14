Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bình Lợi Trung mời làm việc, lấy lời khai đối với hai tài xế taxi công nghệ liên quan vụ đánh nhau giữa đường, được clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh.

Hai người gồm Nguyễn Phước Thắng (SN 1981, ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) và Ngô Hồng Phi (SN 1973, ngụ phường Xóm Chiếu, TPHCM).

2 tài xế bị công an đưa về làm việc, lấy lời khai. Ảnh: CA

Bước đầu, cả hai thừa nhận trong lúc lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, đã xảy ra va quẹt giao thông. Sau đó, cả hai xuống xe cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh hai tài xế xuống xe, đánh nhau giữa đường. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai tài xế taxi công nghệ đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng, được xác định xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 13/5.

Trong lúc xô xát, một người cầm đoạn gỗ tấn công đối phương. Cả hai sau đó giằng co, vật lộn giữa đường.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.