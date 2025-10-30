Gần đây, Ban Tuyên giáo Dân vận và Thành ủy TPHCM gửi công văn yêu cầu các cơ quan quản lý văn hóa tại TPHCM đẩy mạnh định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn.

Nhiều ca sĩ như: HIEUTHUHAI, Pháo, Jack, B Ray... bị Ban Tuyên giáo Dân vận và Thành ủy TPHCM nêu tên vì các sản phẩm âm nhạc sử dụng ngôn ngữ cẩu thả, phản cảm.

Trong đó, TPHCM đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... Tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố. Điều này thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt 1 tuần qua.

Chiều 30/10, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Trung tâm Báo chí TPHCM, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phản hồi về vai trò quản lý trong lĩnh vực này, cũng như phương hướng chế tài đối với các hành vi “lệch chuẩn văn hóa” trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng Phòng Nghệ thuật (Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM) phát biểu tại họp báo.

TPHCM là địa phương có đời sống nghệ thuật diễn ra sôi nổi, phong phú và đa dạng bậc nhất cả nước. Đây cũng là 1 trong những trung tâm văn hóa - nghệ thuật lớn với sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa văn hóa Việt Nam và thế giới.

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố luôn được Sở Văn hóa quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Sở đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Sở chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, các địa phương trên địa bàn TPHCM nhằm chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời trong hoạt động nghệ thuật.

"Cơ quan quản lý đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, trong đó có những trường hợp bị tạm đình chỉ hoặc cấm biểu diễn đã tạo được sự đồng thuận của dư luận", bà Hằng cho biết.

Ngoài ra, Sở còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân hoạt động nghệ thuật phát huy tài năng, cống hiến cho công chúng những sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần xây dựng bộ mặt văn hoá nghệ thuật của TPHCM ngày càng lành mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Sở Văn hóa nhận định vẫn còn xuất hiện một số hiện tượng sáng tạo lệch chuẩn, đề cao cái “tôi” cá nhân, thể hiện sự phản cảm trong nội dung, hình thức hoặc cách biểu đạt.

Ca sĩ Jack vướng ồn ào vì sử dụng ca từ bị đánh giá phản cảm.

"Một số tác phẩm, tiết mục biểu diễn có yếu tố phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, hình thức không phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không thể hiện vai trò, chức năng định hướng về nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng; cổ xúy lối sống tiêu cực, đặc biệt trong giới trẻ", đại diện Sở nêu rõ.

Đối với các trường hợp vi phạm, căn cứ quy định pháp luật, Sở sẽ có các biện pháp kiên quyết xử lý; đồng thời lắng nghe ý kiến chuyên gia, phối hợp các tổ chức, đoàn thể để giáo dục, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật và sự gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đối với các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của TPHCM, Sở và các cơ quan liên quan căn cứ trên mục đích, yêu cầu của sự kiện, đã hợp tác với các thành phần sáng tạo phù hợp, trong đó lực lượng nghệ sĩ biểu diễn được chú trọng ngoài năng lực chuyên môn còn đề cao yếu tố chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp và văn hóa ứng xử. Việc này thời gian tới sẽ tiếp tục được chú trọng.

Ảnh: HK, Tư liệu