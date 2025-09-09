Học sinh TH School mặc áo cờ đỏ sao vàng tự hào và tự tin thể hiện tiết mục trống mở màn “Đất nước lời ru”.

“Em tìm được hạnh phúc ở TH School”

Em Phạm Thanh Mai, sinh năm 2004 theo học tại TH School năm 2018-2022, xúc động được trở lại trường. Hiện Mai đang học tại Học viện Ngoại giao, ngành Kinh tế Quốc tế.

“Được tham gia lễ khai giảng năm nay, em thấy luôn yêu thương như ngày nào. Khác biệt là học sinh càng về sau càng năng động hơn, giỏi giang hơn. Các bạn nhỏ nhưng tiếng Anh rất tốt và thành tích tốt. Trường đầu tư trang thiết bị học tập nhiều hơn, “xịn” hơn”, Thanh Mai chia sẻ.

Bắt đầu từ năm lớp 9, Mai từ Tuyên Quang xuống Hà Nội học tập. Thanh Mai cho biết, “Em luôn tự hào và hạnh phúc trong thời gian học tại cơ sở Hòa Lạc. Đây là cơ sở nội trú nên em đã cùng các bạn lớn lên và học tập cùng nhau. Sau thời gian học tại TH School, em đã tự lập và trưởng thành hơn. Em tìm được niềm hạnh phúc khi Nhà trường hỗ trợ rất nhiều trong hành trình khám phá đam mê bản thân”.

Cô nữ sinh không bao giờ quên trong quá trình học tập, nhất là năm lớp 11, 12, thầy cô thậm chí còn dành cả buổi tối ở lại ký túc xá cùng học sinh giải đề. Trong các tiết học, thầy cô chủ động hỏi han tình hình học tập, kiểm tra các mốc điểm số của học sinh để đưa ra những gợi ý học tập và hướng đi cho từng bạn.

Trong đời sống, thầy cô lại đóng vai trò là bố mẹ để góp ý với những bạn cần tiến bộ hơn, cần hòa đồng hơn và khuyến khích phát huy với những bạn học tập tốt, vui vẻ với mọi người.

Cùng chung cảm xúc, Vũ Sĩ Nam Anh, sinh năm 2007, học 2022-2025 tại TH School cơ sở Vinh - Nghệ An, cho biết, em rất bồi hồi khi dự khai giảng. Năm 2022, TH School cơ sở Vinh thành lập và đã mở ra cho học sinh ở Vinh, Nghệ An cơ hội được học tập chương trình Cambridge lần đầu tiên tại xứ Nghệ.

“Em cảm thấy mình may mắn khi có nhiều ưu ái. Em được nhiều lần ra cơ sở ở Hòa Lạc để học tập và sinh hoạt như những học sinh nội trú. Tại ngôi trường em theo học có nhiều câu lạc bộ, nhiều hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp hay hội chợ gây quỹ để áp dụng kiến thức kinh doanh và gây quỹ cho cộng đồng. Em cảm nhận mình là một học sinh hạnh phúc”, Nam Anh nhận xét.

Được biết, Nam Anh đã trúng tuyển một số trường tại Việt Nam và sắp tới theo học tại một trường với ngành học là Quản trị kinh doanh và mức học bổng cao tới 90%.

9 năm, một hành trình mang giáo dục quốc tế về Việt Nam

Bước sang năm học 2025 - 2026, TH School kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng học sinh trên hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Học sinh tặng hoa và trò chuyện cùng Nhà sáng lập - Anh hùng Lao động Thái Hương

Phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập trường, gửi thông điệp: “Dân tộc ta đã đi qua những chặng đường lịch sử vô cùng ý nghĩa. Nếu thế kỷ 20 là kỷ nguyên giành lại độc lập dân tộc, khai sinh ra đất nước Việt Nam hòa bình, dân chủ thì thế kỷ 21 là kỷ nguyên của tri thức, đổi mới và hội nhập, khi Việt Nam không ngừng nâng cao năng lực, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Và hôm nay, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình - một kỷ nguyên đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và sáng tạo để Việt Nam sẵn sàng bứt phá, sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

Bà Thái Hương đồng thời nhấn mạnh: “Với TH School, trong nỗ lực dựng xây những “Thế hệ vàng tương lai” luôn đề cao triết lý “hạnh phúc trong giáo dục”, bởi Giáo dục không chỉ là con đường đến tri thức, mà còn là hành trình kiến tạo hạnh phúc.

Với học sinh, Hạnh phúc là được đi học trong niềm vui, được tôn trọng sự khác biệt, phát triển toàn diện về trí tuệ, tâm hồn, thể chất và nhân cách. Với thầy cô, được làm việc trong môi trường nhân văn, sáng tạo, nơi nghề giáo được trân trọng và truyền cảm hứng, để mỗi thầy cô thực sự là người dẫn dắt, chăm sóc học trò bằng tất cả tình yêu thương. Với phụ huynh, Hạnh phúc là được đồng hành và chứng kiến sự trưởng thành của con trong môi trường an toàn, hiện đại, hội nhập quốc tế nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa Việt”.

TH School được khởi tạo và phát triển từ khát vọng nuôi dưỡng một môi trường học đường trọn vẹn tình yêu thương, bám sát tôn chỉ “xây dựng TH School bằng trái tim và tấm lòng người mẹ”. Trong suốt 9 năm, nhà trường không ngừng nỗ lực kiến tạo một hành trình giáo dục toàn diện, nơi học sinh được khai mở trí tuệ, bồi đắp tâm hồn, tiếp cận chương trình quốc tế tiên tiến, đồng thời rèn luyện tư duy toàn cầu và phẩm chất của những nhà lãnh đạo tương lai.

Nhìn lại điểm sáng năm học 2024 - 2025, thầy và trò trường TH School đã gặt hái được những thành tích ấn tượng: Hơn 135 giải thưởng từ các cuộc thi uy tín trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau như toán học, tin học, khoa học, mỹ thuật, thể thao, âm nhạc,... Bên cạnh đó là tỷ lệ điểm A/A* cao trong các kỳ thi A & AS Level và IGCSE của học sinh khối Trung học.

Học sinh TH School tham gia sự kiện kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026.

Cũng trong năm học vừa qua, một thế hệ học sinh TH School lại được nâng bước trở thành những tân tú tài đầy hoài bão, đặt chân vào những ngôi trường đại học uy tín cùng các suất học bổng danh giá. Tiêu biểu là em Shah Chirag Shaurya nhận học bổng toàn phần từ Đại học Bưu chính viễn thông Nam Kinh (Trung Quốc), em Nguyễn Duy Lộc nhận học bổng toàn phần từ trường Đại học Baptist Hong Kong, em Nguyễn Hạnh An nhận học bổng 90% từ IE Business School (Tây Ban Nha), em Nguyễn Bùi Tú Uyên trúng tuyển Đại học Purdue - Top những trường đào tạo kỹ thuật tại Mỹ,...

Tại Lễ Khai giảng năm học 2025-2026, nhiều tác phẩm nghệ thuật của học sinh được trưng bày, là minh chứng cho các hoạt động mỹ thuật tại TH School - nơi tiết học mỹ thuật đã trở thành không gian để học sinh thỏa sức sáng tạo. Nhiều tác phẩm đã được trưng bày tại những sự kiện ý nghĩa như Hội thảo Hạnh phúc trong Giáo dục với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Ngày hội Gia đình và Tuần lễ Sữa tươi sạch, cũng như được sử dụng làm hình minh họa trên hộp bánh Trung thu để bán gây quỹ cho các hoạt động nhân văn, phục vụ cộng đồng.

TH School cung cấp chương trình học quốc tế cho học sinh trong độ tuổi từ 2 - 18 tuổi và có cơ sở nội trú cho học sinh ở tỉnh xa. Hiện TH School có 3 cơ sở tại: Chùa Bộc - Hà Nội; Hòa Lạc - Hà Nội và TP Vinh - Nghệ An. TH School có chương trình giảng dạy vượt trội khi có đến 80% chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, kết hợp với 20% chương trình giáo dục tinh hoa văn hóa Việt. Trong đó, 80% chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo chương trình quốc tế chuẩn Cambridge từ cấp mầm non cho đến hết cấp trung học phổ thông như chương trình IPC, IGCSE, A Level… Bên cạnh đó, TH School cũng thu hút được những cá nhân xuất sắc, những nhà giáo dục vừa tài năng, vừa tâm huyết của cả Việt Nam và thế giới. Đội ngũ giáo viên của trường có trung bình 13 năm kinh nghiệm giảng dạy, đến từ 15 quốc gia.

Nga Anh