Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu; đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu, viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương.

Ngoài ra, còn có đoàn đại biểu: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; các bộ, ngành, địa phương vào viếng.

Lễ tang cấp nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương

Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Lễ tang cho biết, ông Trần Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng), một chiến sĩ cách mạng kiên trung, đảng viên lão thành, cán bộ lãnh đạo mẫn cán, suốt đời tận tụy vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự ra đi của ông Trần Phương là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến.

Ông Trần Phương (tên khai sinh Vũ Văn Dung), sinh ngày 1/11/1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên), một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng; thường trú tại phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ông tham gia cách mạng tháng 9/1943, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 9/1945.

Hơn 80 năm hoạt động, rèn luyện và cống hiến, ông Trần Phương đã kinh qua nhiều lĩnh vực từ tuyên truyền, thông tin, đào tạo lý luận đến nghiên cứu, hoạch định chính sách kinh tế và được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng.

Đoàn Chính phủ viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương

Với 98 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, ông Trần Phương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ người chiến sĩ cách mạng đến nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế cấp cao của Đảng và Nhà nước, ông Trần Phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, chí công vô tư, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.

Đảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng ông nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang

Lễ truy điệu nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương được tổ chức vào hồi 12h cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ an táng được tổ chức vào chiều cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà ở phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.