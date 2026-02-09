Ông Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh ngày 15/9/1929; quê quán tỉnh Hải Dương (cũ), nay là TP Hải Phòng; thường trú tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Ông tham gia cách mạng tháng 7/1945; vào Đảng ngày 15/10/1946. Ông là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 5, 6; đại biểu Quốc hội các khóa 7, 8; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần vào ngày 6/2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

Ông Đoàn Duy Thành. Ảnh: Báo QĐND

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông Đoàn Duy Thành, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông Đoàn Duy Thành với nghi thức lễ tang cấp nhà nước.

Ban Bí thư đã quyết định thành lập Ban lễ tang nhà nước gồm 25 thành viên, do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban.

Linh cữu ông Đoàn Duy Thành quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức từ 7-9h, lễ truy điệu vào lúc 9h, lễ hỏa táng vào lúc 12h30 tại Đài hoá thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, thành phố Hải Phòng.

Lễ an táng vào lúc 9h45, ngày 13/2 tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng.