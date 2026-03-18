Chiều nay, lễ tiễn Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được tổ chức tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sau khi kết thúc thành công các hoạt động tại Việt Nam trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Thượng tướng Đổng Quân bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của quân đội và nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của giao lưu trong thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu Việt Nam tiễn Thượng tướng Đổng Quân. Ảnh: QĐND

Tại hội đàm sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt, khi được tổ chức ngay sau đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Trung Quốc - Việt Nam trở thành điểm sáng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Bắt đầu từ năm 2014, sau 12 năm với 10 lần tổ chức, mỗi lần tổ chức đều có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Ban đầu, giao lưu chỉ tập trung các hoạt động trong các đơn vị quân đội hai nước. Sau đó, quy mô và hình thức tổ chức giao lưu ngày càng phát triển, với sự tham gia của chính quyền, đoàn thể địa phương, trong đó nhiều hoạt động có ý nghĩa như khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân hai bên biên giới, giao lưu văn hoá - văn nghệ giữa học sinh, nhân dân hai bên biên giới.

Đặc biệt trong năm nay, lần đầu tiên hai bên chứng kiến hoạt động huấn luyện liên hợp giữa hải quân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu đồng thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam và Trung Quốc.

Giao lưu đã trở thành kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng, thống nhất phương hướng hợp tác, nhằm đưa hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước.

Hội đàm giữa hai đoàn

Hoạt động giao lưu còn góp phần thúc đẩy đối ngoại nhân dân, giúp nhân dân hai nước có thêm cơ hội giao lưu văn hóa, tiếp xúc, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; tăng cường gắn bó giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, giao lưu đã thực sự trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới, là sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng hằng năm, là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên biên giới.

Về phần mình, Thượng tướng Đổng Quân nhận định giao lưu lần thứ 10 diễn ra với nhiều chương trình rất ý nghĩa. Ông cảm ơn phía Việt Nam đã chuẩn bị tốt, chu đáo cho hoạt động này.

Thượng tướng Đổng Quân vui mừng chứng kiến những năm qua, quan hệ hai nước, hai quân đội không ngừng được tăng cường, các hoạt động hợp tác quốc phòng hai bên đã làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, hai bên cần tăng cường giao lưu, góp phần bảo đảm ổn định tình hình khu vực và thế giới. Từ năm 2014 đến nay, giao lưu đã lan tỏa tinh thần hữu nghị, quan hệ hai nước phát triển vượt bậc.

Những thành quả đạt được có sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai nước kiên trì mở rộng hợp tác, do đó giao lưu đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, ngày càng thực chất, có chiều sâu.

Thông qua giao lưu, bầu không khí hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đậm nét.

Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh khu vực, nhất là biên giới giữa hai nước. Nhân dân biên giới hai nước được giao lưu tốt hơn. Những năm gần đây, cơ chế giao lưu đã phát triển thực chất hơn, là biểu tượng của hợp tác hai Đảng, hai Nhà nước.

Sáng mai, Thượng tướng Đổng Quân sẽ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam sang dự các hoạt động tại Trung Quốc.