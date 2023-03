Đây là lần đầu tiên giải thưởng có 12 gương mặt được tuyên dương, trong đó 2 trường hợp được truy tặng là liệt sĩ. Đó là Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - đoàn viên Chi đoàn Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đoàn Thanh niên Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố trao quyết định truy tặng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022 cho thân nhân 2 liệt sĩ.

Buổi lễ diễn ra xúc động với nhiều hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật tái hiện hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát PCCC Thủ đô lao mình vào ngọn lửa cứu dân. Cả hội trường cũng xúc động khi Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao quyết định truy tặng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022 cho thân nhân 2 liệt sỹ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thanh Hùng ôn lại lịch sử 16 năm giải thưởng này, từ năm 2007. Đến nay, đã có 163 thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu.

Đây là những điển hình tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên; nhiều năm liền được các cấp, các ngành, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Phạm Thanh Hùng nêu rõ, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng công an nói chung, tuổi trẻ Công an Thủ đô nói riêng phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.