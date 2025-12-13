Tờ Times of Israel ngày 13/12 đưa tin, Ngoại trưởng Lebanon Youssef Rajji mới đây đã tiết lộ về việc nước này đã nhận được cảnh báo từ cộng đồng Ảrập về khả năng Israel chuẩn bị tập kích quy mô lớn.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo về ý định tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel. Nguy cơ không chỉ xuất hiện trong các tuyên bố công khai, mà còn thông qua nhiều kênh ngoại giao, bao gồm cả từ các phái viên phương Tây. Chính phủ Lebanon đang tiến hành các cuộc tiếp xúc khẩn trương nhằm ngăn chặn tình hình leo thang", ông Rajji cho biết.

Binh lính Israel ở khu vực giáp biên giới Lebanon. Ảnh: Times of Israel

Đề cập tới các cuộc tiếp xúc trực tiếp gần đây với Tel Aviv, ông Rajji nhấn mạnh, Lebanon không tham gia các "cuộc đàm phán truyền thống" mà đang tìm cách khôi phục một thỏa thuận đình chiến năm 1949 với Israel.

Cũng theo Ngoại trưởng Lebanon, Beirut đang tiếp tục đàm phán với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah nhằm thuyết phục lực lượng này chấp nhận giải giáp. "Kho vũ khí của Hezbollah đã không đạt được mục tiêu đề ra khi tỏ ra kém hiệu quả trong việc hỗ trợ Dải Gaza và bảo vệ đất nước", ông Rajji nói.

Trong tuần này, quân đội Israel xác nhận đã tập kích một số mục tiêu ở Lebanon, bao gồm một cơ sở huấn luyện của lực lượng thân Hezbollah.

Israel thời gian gần đây đã gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Hezbollah, cáo buộc nhóm này vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài một năm và nỗ lực khôi phục năng lực quân sự. Tel Aviv cũng tỏ ra thất vọng trước việc chính phủ Lebanon không hành động để giải giáp Hezbollah.