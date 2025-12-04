Theo báo Times of Israel, các quan chức dân sự của Israel và Lebanon ngày 3/12 đã đối thoại trực tiếp lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ tại trụ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) ở Naqoura.

Phái đoàn Israel do Phó Giám đốc Hội đồng An ninh quốc gia phụ trách chính sách đối ngoại Uri Resnick dẫn đầu, phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên tại Lebanon Morgan Ortagus phụ trách, trong khi Lebanon cử cựu Đại sứ tại Mỹ Simon Karam làm trưởng đoàn.

Văn phòng Thủ tướng Israel mô tả cuộc gặp là "nỗ lực ban đầu nhằm xây dựng cơ sở cho quan hệ và hợp tác kinh tế giữa Israel và Lebanon".

"Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí tích cực và hai bên đã đồng ý tiếp tục phát triển các ý tưởng nhằm thúc đẩy khả năng hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, việc giải giáp Hezbollah là bắt buộc, bất kể tiến triển trong hợp tác kinh tế", thông cáo của Israel nêu rõ.

Binh lính Israel tại Khan Younis. Ảnh: IDF

Ngược lại, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam lại nhấn mạnh, việc "bình thường hóa" quan hệ giữa Beirut và Tel Aviv vẫn còn "rất xa". "Quan hệ hợp tác kinh tế chỉ có thể là một phần của tiến trình bình thường hóa đó. Rõ ràng ai theo dõi tin tức cũng biết chúng ta chưa đi đến giai đoạn đó", ông Salam nói.

Tiến trình đàm phán giữa hai nước là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11/2024 nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon. Cuộc gặp ở Naqoura diễn ra trong bối cảnh Israel và Mỹ cảnh báo khả năng mở chiến dịch quy mô lớn nếu chính phủ Lebanon không có tiến triển trong việc giải giáp Hezbollah.

Cùng ngày 3/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành không kích các mục tiêu thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas ở thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza.

"Phía Hamas đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn khi tấn công binh lính Israel ở Rafah. Đã có 5 quân nhân bị thương trong vụ việc, bao gồm 1 trường hợp nguy kịch. Chiến dịch không kích ở Khan Younis là hành động đáp trả", IDF thông báo.

Theo truyền thông Palestine, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng vì đợt tấn công của IDF.