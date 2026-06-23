Ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đang tiếp tục điều trị và theo dõi sức khỏe cho người phụ nữ bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặt trong vụ xô xát xảy ra trước một cửa hàng hải sản tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Bệnh nhân là bà N.T.Q (63 tuổi, trú tại xã Minh Trí, Hà Nội). Trong lúc xảy ra xô xát, bà Q. bị vòi nước áp lực cao xịt trực tiếp vào vùng mặt và mắt. Nạn nhân bị chấn thương vùng mắt, hai mắt sưng nề, mắt trái có biểu hiện chảy máu, đồng thời bị thương ở tay phải.

Sau sự việc, bà Q. được người nhà đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) với chẩn đoán chấn thương đụng dập nhãn cầu. Sau khi được thăm khám và điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Hiện bệnh nhân được hẹn tái khám, và chuyển về tuyến cơ sở, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Bác sĩ vẫn chưa thể xác định mức độ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực của bà Q. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo bác sĩ Dương Thị Hương, Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, khi nhập viện bà Q. trong tình trạng đau nhức nhiều ở vùng mặt và hai mắt. Bệnh nhân tỉnh táo nhưng có nhiều tổn thương phần mềm quanh mắt.

Sau khi được xử trí và điều trị, sức khỏe bệnh nhân hiện đã tạm thời ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chưa thể đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực do vùng mắt còn sưng nề nhiều.

"Hiện một bên mắt của bệnh nhân vẫn chưa thể mở được nên cần tiếp tục theo dõi. Việc đánh giá chức năng thị giác và tiên lượng tổn thương sẽ được thực hiện khi tình trạng sưng nề giảm bớt", bác sĩ Hương cho biết.

Sức khỏe tổng thể của bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số mạch, huyết áp và tinh thần đều bình thường. Các vết thương hiện không còn chảy máu, những vùng xây xát đã khô ráo. Dù mắt vẫn còn sưng nề, bầm tím nhưng tình trạng bệnh nhân đang tiến triển theo hướng tích cực.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo dòng nước áp lực cao có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt nếu tác động trực tiếp. Tùy mức độ chấn thương, người bệnh có thể bị tụ máu, tụ dập vùng mắt, tổn thương giác mạc hoặc các cấu trúc bên trong nhãn cầu.

Trong những trường hợp nặng, nạn nhân có nguy cơ suy giảm thị lực, xuất huyết nhãn cầu, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến chức năng nhìn nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Trước đó, ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng vòi xịt nước cao áp hướng thẳng vào mặt người bán rau tại khu vực chợ Xuân Hòa (Phú Thọ). Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận bởi mức độ nguy hiểm của hành vi này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 22/6. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến vị trí bán hàng.