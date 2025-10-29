Dầu nhớt giả "nhan nhản" khắp trên mạng, trong gara

Anh Đặng Văn Minh (Từ Liêm, Hà Nội) đang sử dụng một chiếc xe 7 chỗ hơn 10 năm tuổi. Vốn là người mê chăm sóc xe, khi nghe quảng cáo trên mạng về loại dầu nhớt nhập khẩu chính hãng giá siêu tốt, đi 1 vạn (10.000km) mới phải thay, lại có nhiều người đánh giá 5 sao, anh đã đặt mua 2 can 4 lít với giá gần 800 nghìn đồng rồi tự thay cho chiếc xe của mình.

Thế nhưng sau khi đi được gần 10.000 km, dù chưa đến hạn thay dầu, chiếc xe của anh có dấu hiệu tốn nhiên liệu, máy nóng bất thường và động cơ ì hẳn. Khi mang ra gara kiểm tra, bảo dưỡng, thợ kỹ thuật phát hiện dầu nhớt đã đen đặc, có dấu hiệu vón cục và gần như mất hoàn toàn khả năng bôi trơn.

Dựa trên chai dầu còn thừa vẫn để trong cốp, phía gara khẳng định anh đã mua phải dầu giả. Dù chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc nhưng nếu để lâu hoặc sử dụng thường xuyên sẽ rất có hại cho việc vận hành của xe.

Chiếc xe của anh Minh và can dầu đã từng mua trên mạng để thay. Ảnh NVCC

Thực tế hiện nay, không khó để bắt gặp những loại dầu nhớt được rao bán với giá rẻ bất ngờ, thậm chí chỉ bằng một nửa so với sản phẩm được bán chính hãng.

Hàng loạt vụ phát hiện và bắt giữ các cơ sở sản xuất, phân phối dầu nhớt giả mới đây đã khiến không ít người sử dụng ô tô, xe máy phải “chột dạ”. Những loại dầu nhớt này thường được gia công tinh vi, từ vỏ chai, tem nhãn cho đến màu sắc, rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Một đối tượng ở TPHCM cùng đồng phạm mua nhớt kém chất lượng đóng vào bình mang thương hiệu Castrol, Motul... rồi bán trên Shopee, Lazada. Ảnh Công an cung cấp

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Đức Thi - Chủ chuỗi dịch vụ về lốp và dầu ô tô Thi Lốp (Hà Nội) cho biết, các đối tượng sản xuất, buôn bán dầu giả, dầu kém chất lượng thường đi thu mua các chai dầu chính hàng từ những gara, điểm thay dầu máy với giá vài nghìn đồng/chiếc gồm cả nắp. Sau đó, họ mang về làm sạch, bơm dầu tái chế vào trong rồi đóng lại giấy bạc, nhãn mác 'như thật' rồi lại bán ra thị trường.

Theo nhận định của anh Thi, càng những hãng dầu có tên tuổi như Castrol, Motul, Total... càng bị làm giả nhiều bởi lượng bán ra lớn. Thậm chí có hãng, lượng hàng 'dởm' còn chiếm tới 50%, đồng thời len lỏi vào nhiều gara, cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy.

"Người dùng xe bình thường có thể dễ dàng bị "qua mặt", nhưng với người làm nghề, nếu quan sát kỹ sẽ thấy một số điểm bất thường và phát hiện ra ngay. Có thể kể đến như bề mặt chai dầu không đồng đều, vỏ đã khá cũ nhưng nắp hoặc mác lại mới; một số chai bị đóng cặn ở đáy; lớp giấy bạc bên trong mỏng bất thường; nhãn in không sắc nét;... ngoài ra, nhiều hãng bây giờ đã có in mã QR để quét, truy xuất nguồn gốc", anh Thi chia sẻ với PV VietNamNet.

Chủ chuỗi dịch vụ ô tô này cho biết, từ nhiều năm nay, anh chỉ nhập dầu chính hãng. Đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên trên hệ thống cửa hàng của mình sau khi thay dầu máy cho khách xong phải rạch, chọc thủng chai dầu với mục đích không thể dùng để tái chế thành chai dầu 'dởm'.

"Tôi cho rằng, để hàng 'dởm' lọt vào các gara hay cơ sở thay dầu máy ô tô thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ cơ sở ấy khi đã cố tình ham rẻ lừa dối khách hàng", anh Nguyễn Đức Thi nói.

Anh Nguyễn Đức Thi luôn yêu cầu nhân viên rạch bỏ, chọc thủng can dầu sau khi thay cho khách để tránh bị tái sử dụng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nguy cơ hư hỏng động cơ do dùng dầu nhớt giả

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển thương mại ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, dầu nhớt đóng vai trò như 'máu' của động cơ, có nhiệm vụ bôi trơn, làm mát, làm sạch và bảo vệ các chi tiết máy trong quá trình vận hành.

Khi sử dụng dầu thải, dầu kém chất lượng thì không còn tác dụng bôi trơn, các chi tiết như piston, xéc-măng, trục cam, trục khuỷu… bị mài mòn rất nhanh một sau thời gian ngắn, dẫn đến nóng máy, bó máy, vỡ piston hoặc cháy bạc lót trục khuỷu, những hư hỏng có chi phí sửa chữa hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Dầu nhớt được coi như là "máu của động cơ". Ảnh minh hoạ

"Việc sử dụng dầu giả, dầu kém chất lượng giá rẻ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vận hành của xe, thậm chí nếu sử dụng một thời gian dài có thể khiến nhiều bộ phận hỏng hóc nặng đến mức không thể khắc phục được", anh Đại nhấn mạnh.

Cũng theo vị chuyên gia này, đa số dầu giả được tái chế từ dầu tái thải hoặc hóa chất công nghiệp bởi các cơ sở tư nhân tự phát.

Khi đưa vào sử dụng, các thành phần này có thể phản ứng hóa học ở nhiệt độ cao, gây kết cặn, tạo muội than trong động cơ, làm tắc lọc dầu, thậm chí gây ra cháy nổ.

Ngoài ra, dầu 'dởm' không đảm bảo khả năng trung hòa axit và làm sạch bề mặt kim loại, dẫn đến hiện tượng đóng cặn bẩn, ăn mòn bên trong động cơ và thải ra khí thải độc hại vượt mức cho phép, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Theo các chuyên gia, người dùng ô tô, xe máy nên chỉ thay dầu chính hãng tại những đại lý hoặc gara uy tín, đồng thời hiểu rõ loại dầu phù hợp với xe của mình – từ độ nhớt, tiêu chuẩn cho tới chu kỳ thay định kỳ – để tránh bị tư vấn sai hoặc sử dụng nhầm sản phẩm.

Điều quan trọng hơn cả là đừng đánh đổi sự an toàn của chiếc xe bằng những lời mời chào “giá rẻ bất ngờ” trên mạng. Một chai dầu rẻ hơn vài trăm nghìn có thể khiến động cơ phải trả giá bằng cả chục triệu đồng tiền sửa chữa, thậm chí là hư hại không thể khắc phục.

Khi người tiêu dùng tỉnh táo, lựa chọn đúng chỗ và các cơ sở sửa chữa ô tô cùng nói không với hàng “dởm”, chắc chắn thị trường dầu nhớt giả khó còn đất sống.

