Chiều 30/12, Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Viet Nam 2025) lần thứ 7 diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, loạt sản phẩm công nghệ chiến lược do doanh nghiệp Việt Nam sáng tạo và làm chủ được giới thiệu thông qua các hoạt cảnh sống động.

Khán giả có thể chứng kiến tận mắt cách robot, UAV, xe tự hành... ứng dụng trong đời sống, góp phần giải quyết những thách thức lớn trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam

Trong hoạt cảnh phòng chống thiên tai, bão lũ, để tìm kiếm người mất tích, mắc kẹt, UAV Horus của công ty HTI Group đã được lực lượng cứu hộ sử dụng để xác định chính xác tọa độ chiếc thuyền đang mắc kẹt, sau đó thả thùng hàng cứu trợ xuống vị trí người cần cứu.

Chiếc UAV Horus bay lượn trên bầu trời để tìm kiếm vị trí chính xác của người đang gặp nạn. Đây là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam bởi đội ngũ kỹ sư của HTI Group. Công ty tự chủ các khâu cốt lõi như thiết kế, sản xuất thân vỏ, phần mềm bay và điều khiển, phục vụ các nhiệm vụ giám sát, trinh sát và an ninh quốc phòng.

Loạt thiết bị bay không người lái vận chuyển hàng hóa tạo ấn tượng mạnh mỗi lần xuất hiện. Trong hoạt cảnh được tái hiện tại triển lãm, chúng được dùng để hỗ trợ cứu nạn, vận chuyển hàng hóa, thuốc chữa bệnh... Thiết bị được thiết kế với khả năng mang theo vật phẩm nặng tới 15kg, hoạt động ổn định trong điều kiện gió mạnh hoặc tầm nhìn hạn chế.

Robot chữa cháy do Đại học Phòng cháy chữa cháy phát triển được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ xử lý cháy nhà, cháy rừng và các tình huống hỏa hoạn nguy hiểm. Thiết bị có khả năng phun nước, phun bọt, vận hành bằng điều khiển từ xa, giúp lực lượng chữa cháy tiếp cận điểm nóng mà không đặt con người vào khu vực rủi ro cao.

Xe tự hành Xbus do Phenikaa-X (thuộc Tập đoàn Phenikaa) phát triển. Chiếc xe này di chuyển trên sân khấu, tự lái, tránh vật cản và nhận diện tín hiệu giao thông nhờ hệ thống cảm biến Lidar và AI điều hướng.

Robot khám chữa bệnh Health Care Center được giới thiệu như một giải pháp AI trong y tế dự phòng nhằm hỗ trợ sàng lọc sức khỏe ban đầu, hướng tới cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch, tiểu đường và tăng huyết áp.

Robot hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính công của VNPT có khả năng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tương tác trực tiếp bằng giọng nói.

Robot hình người của Misa sử dụng phần cứng nước ngoài, được kỹ sư Việt tối ưu phần mềm cho các tác vụ cụ thể. Sản phẩm có thể di chuyển, nhún nhảy liên tục trong khoảng một phút cùng các vũ công.

Hệ thống giám sát côn trùng thông minh AIoT Rynan (Rynan Insentinel) là giải pháp công nghệ cao do Rynan Technologies Vietnam phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật để quản lý sâu bệnh trong nông nghiệp.

Thiết bị này giúp giám sát thông tin về côn trùng mọi lúc, mọi nơi; thống kê, phân loại, vẽ biểu đồ mật độ côn trùng; hệ thống tự động gửi cảnh báo và dự đoán về trạng thái, tình hình côn trùng; quản lý thông tin qua phần mềm quản lý trung tâm.

Robot vận chuyển hàng Alpha Asimov với một khoang chứa đồ bên trong. Sản phẩm từng được thử nghiệm thực tế tại một số khu đô thị, hỗ trợ giao đồ ăn và tạp hóa tận cửa, giúp doanh nghiệp giảm chi phí giao hàng. Công nghệ giúp robot vận chuyển tránh vật cản, di chuyển đến đúng địa điểm được chỉ định.

Từ y tế, giao thông, logistics, phòng chống thiên tai đến an toàn, an ninh số, các giải pháp được trình diễn tại diễn đàn Make in Viet Nam 2025 khẳng định năng lực, bản lĩnh và khát vọng của doanh nghiệp công nghệ Việt trong việc đồng hành cùng đất nước, phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sống và năng lực cạnh tranh quốc gia.