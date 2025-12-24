Trong số các trường quân đội đã công bố tổ hợp xét tuyển đại học năm 2026, hai trường thông báo sẽ bỏ một số tổ hợp so với năm 2025. Cụ thể, Trường Sĩ quan Chính trị cho biết sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) trong mùa tuyển sinh năm 2026. Trường này chỉ dùng các tổ hợp: C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) và D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).

Một trường quân đội khác là Học viện Biên phòng cũng thông báo điều chỉnh tổ hợp xét tuyển. Trường sẽ sử dụng 3 tổ hợp gồm C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) cho cả 2 ngành Biên phòng và Luật. Như vậy năm tới, Học viện sẽ bỏ xét các tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý).

Các trường đều cho biết thay đổi nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh hiện hành. Theo quy định, Bộ GD-ĐT yêu cầu tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Để phù hợp, các trường sử dụng các tổ hợp lấy môn Ngữ văn, Toán làm gốc. Đây là hai môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT nên 100% thí sinh sẽ dự thi. Môn thứ ba sẽ thay đổi linh hoạt.

“Đây là phương án tối ưu để đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho thí sinh ở các tổ hợp truyền thống, đồng thời phù hợp với ngành đào tạo, đảm bảo việc tuyển sinh của trường”, Trường Sĩ quan Chính trị thông tin.

Trong khi đó, các trường, học viện như Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo vẫn giữ nguyên các tổ hợp như năm ngoái.

Trong đó, hai môn chung ở Học viện Quân y là Toán và Hóa. Các trường còn lại là Toán và Lý. Môn thứ ba ở các trường sẽ thay đổi linh hoạt.

Tổ hợp xét tuyển đại học của các trường quân đội như sau:

Năm 2025, các trường quân đội tuyển sinh khoảng 4.400 chỉ tiêu theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng; xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh được đăng ký tham gia xét tuyển tất cả các phương thức tuyển sinh.

Điểm chuẩn của các trường một số năm gần đây dao động từ 19,6 đến 30 điểm. Theo đó, với thí sinh nữ, các ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học Quân sự và ngành Y khoa khu vực miền Bắc của Học viện Quân y cùng có mức điểm chuẩn tuyệt đối 30/30.

Ngoài ra, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển thí sinh nữ ở miền Nam lấy điểm chuẩn 29,25; ngành Ngôn ngữ Nga với thí sinh nữ ở Học viện Khoa học Quân sự lấy 29,17 điểm…

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí năm 2026 Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến giữ ổn định cả về phương thức xét tuyển và tổ hợp tuyển sinh. Nhà trường sẽ tăng học phí từ 2 đến 5 triệu đồng, tùy chương trình.