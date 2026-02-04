Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho hay kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (QDA) dự kiến sẽ tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 6, sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lịch thi có thể được điều chỉnh phù hợp với kế hoạch của Bộ GD-ĐT và sẽ được thông báo trước ít nhất một tháng.

Trong năm đầu triển khai, kỳ thi được tổ chức tại ba địa điểm: Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai). Các năm tiếp theo, Ban tổ chức sẽ căn cứ nhu cầu đăng ký để mở thêm điểm thi.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính, điểm được chấm tự động và kết quả hiển thị trên màn hình ngay sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian quy định.

Năm 2026, Bộ Quốc phòng lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng. Ảnh: Phạm Hải

Bài thi do Ban Tuyển sinh quân sự phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng. Tổng điểm bài thi là 150, chia thành 3 phần, mỗi phần tối đa 50 điểm.

Cụ thể, phần 1 là Toán học và xử lý số liệu với thời gian làm bài 80 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án, đánh giá tư duy định lượng.

Phần 2 là Văn học và ngôn ngữ với thời gian làm bài 55 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, đánh giá tư duy định tính, khả năng ngôn ngữ qua các ngữ cảnh.

Phần 3 là Khoa học hoặc Tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút. Thí sinh có thể chọn một trong hai nội dung. Nếu chọn Khoa học, thí sinh cũng có thể lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp gồm Lý - Hóa, Hóa - Sinh, Lý - Sinh, Sử - Địa. Nếu chọn Tiếng Anh, thí sinh làm 50 câu trắc nghiệm về từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu.

Kết quả bài thi này sẽ được các trường quân đội sử dụng xét tuyển cùng với các phương thức khác như xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.