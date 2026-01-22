Năm 2026, ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (tên tiếng Anh: VNUHCM Academic Competency Test - V-ACT) với hai đợt thi, mở rộng phạm vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Đợt 1 bắt đầu nhận đăng ký dự thi từ ngày 24/1/2026 đến hết ngày 23/2/2026.

Kỳ thi chính thức được tổ chức vào sáng Chủ nhật, ngày 5/4/2026, tại 55 điểm thi thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4/2026.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2025.

Đợt 2 sẽ mở đăng ký từ 18/4/2026 đến hết ngày 25/4/2026.

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24/5/2026 tại 36 điểm thi thuộc 9 tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Kết quả thi đợt 2 dự kiến công bố vào ngày 6/6/2026.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1, đợt 2 hoặc cả hai đợt của Kỳ thi V-ACT năm 2026 TẠI ĐÂY

Cấu trúc và nội dung bài thi V-ACT năm 2026 tiếp tục được triển khai trên cơ sở đề thi đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi nhằm đánh giá chính xác năng lực học đại học của thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng và tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học.

Bài thi V-ACT năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần chính: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học và Tư duy khoa học. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ gồm 60 câu (30 câu Tiếng Việt, 30 câu Tiếng Anh); phần Toán học gồm 30 câu; phần Tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Sau 8 năm triển khai (từ 2018 đến 2025), kỳ thi V-ACT đã trở thành một phương thức tuyển sinh có độ tin cậy cao, góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh không chỉ tại ĐH Quốc gia TPHCM mà còn tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Năm 2025, kỳ thi thu hút hơn 152.000 thí sinh, với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh, thành phố. Phổ điểm ổn định, khả năng phân hóa tốt tiếp tục khẳng định giá trị và độ tin cậy của kỳ thi.

Hiện có 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi V-ACT để xét tuyển. Riêng hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.