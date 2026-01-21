Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2026. Việt Nam có 9/11 lĩnh vực được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới, gồm: Nghệ thuật và nhân văn, Kinh doanh và kinh tế, Khoa học máy tính, Nghiên cứu giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học sự sống, Y tế và sức khỏe, Khoa học vật lý, Khoa học xã hội.

So với năm ngoái, năm nay Việt Nam góp mặt thêm ở một lĩnh vực - Nghệ thuật và nhân văn. Đại diện của Việt Nam được xếp hạng trong lĩnh vực này là Đại học Quốc gia TPHCM, xếp trong nhóm 601-800.

Lĩnh vực có nhiều đại học Việt Nam được xếp hạng nhất là Kỹ thuật với 9 đại diện. Trong đó Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng cao nhất ở nhóm 301-400, tương tự năm ngoái. Xếp sau đó là Đại học Mở TPHCM, ở nhóm 601-800.

Ở lĩnh vực Kinh doanh và kinh tế, nhiều đại học của Việt Nam xếp hạng khá cao, trong đó Đại học Kinh tế TPHCM xếp hạng cao nhất ở nhóm 301-400, tương tự năm ngoái. Theo sau đó là các cơ sở giáo dục như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia TPHCM.

Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng cũng là những trường của Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong nhiều lĩnh vực như Khoa học sự sống, Khoa học vật lý, Khoa học xã hội...

Ở lĩnh vực Nghiên cứu giáo dục, năm ngoái Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học duy nhất của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng thì năm nay, ngoài đại diện này (nhóm 501-600) còn có Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Huế, cùng ở nhóm 601-800.

Năm nay, có thêm 2 đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực, gồm Đại học Đà Nẵng và Đại học Nguyễn Tất Thành. Trong đó, Đại học Nguyễn Tất Thành có xếp hạng cao ở các lĩnh vực như Y tế và sức khỏe (501-600), Khoa học sự sống (601-800).

Xếp hạng của các đại học Việt Nam theo lĩnh vực như sau:

Xét trên toàn thế giới, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng ở các lĩnh vực Nghệ thuật và nhân văn, Kinh doanh và kinh tế, Khoa học xã hội.

Trong khi đó, Đại học Stanford dẫn đầu trong lĩnh vực Giáo dục và Luật, Đại học Harvard dẫn đầu về Kỹ thuật, Khoa học sự sống, còn Viện Công nghệ California dẫn đầu về Khoa học vật lý.

Đại học Oxford dẫn đầu trong lĩnh vực Khoa học máy tính, Y tế và sức khỏe, trong khi Đại học Cambridge vượt qua Đại học Stanford, dẫn đầu trong lĩnh vực Tâm lý học.

Ở khu vực châu Á, các đại học tiếp tục cải thiện thứ hạng trong các lĩnh vực STEM. Dù chưa có trường nào của châu Á dẫn đầu các lĩnh vực, khu vực này vẫn có nhiều đại diện nằm trong nhóm 50 trường hàng đầu thế giới. Xếp hạng cao nhất của châu Á là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, ở vị trí thứ 3 và thứ 7 trong lĩnh vực Kinh doanh và kinh tế; thứ 5 và thứ 8 trong lĩnh vực Giáo dục…