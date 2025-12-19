Năm 2026, Tết Dương lịch rơi vào thứ Năm, ngày 1/1. Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương. Vì ngày nghỉ rơi vào giữa tuần nên không phát sinh thêm ngày nghỉ bù.

Với sinh viên, một số trường đại học cho nghỉ kéo dài 4 ngày và học bù vào trước hoặc sau Tết Dương lịch.

Tại Trường Đại học Ngoại Thương, theo thông báo của trường, sinh viên sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tiếp từ ngày 1/1/2026 (thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ nhật). Sinh viên, cán bộ giảng viên sẽ học bù, làm bù vào ngày 27/12/2025.

Tương tự, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng cho sinh viên nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục từ ngày 1/1/2026 (thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ nhật). Lịch làm việc và học bù sẽ vào ngày 27/12/2025.

Các trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị và Đại học Đại Nam cũng cho cán bộ giảng viên, nhân viên, sinh viên được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1/1/2026 (thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ nhật).

Với Trường Đại học Đại Nam, trong ngày 20/12 và 27/12, nhà trường sẽ làm việc cả ngày, làm bù cho ngày nghỉ 2/1/2026. Ngoài ra, ngày 10/1/2026, nhà trường làm việc cả ngày, làm bù cho ngày nghỉ 3/1/2026.

Hầu hết các đại học cho sinh viên nghỉ Tết dương lịch 1 ngày. Ảnh: Thúy Nga

Trong khi đó, hầu hết các trường đại học khác đều thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày.

Chẳng hạn tại Đại học Kinh tế Quốc dân, cán bộ, giảng viên sẽ nghỉ 1 ngày vào 1/1/2026. Với các lớp có lịch học trùng với lịch nghỉ Tết Dương Lịch, giảng viên chủ động bố trí giảng bù.

Tương tự, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Mở TPHCM và nhiều đại học khác đều cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nghỉ Tết Dương lịch một ngày vào 1/1/2026.

Với Tết Nguyên đán năm 2026, hầu hết sinh viên các trường đại học, học viện ở Hà Nội và TPHCM đều nghỉ khoảng 14-21 ngày, dài hơn lịch chung của cả nước nhờ được chủ động khung thời gian đào tạo.

Một số trường có lịch nghỉ dài hơn, từ tháng 1 hoặc tháng 2 cho tới tận tháng 3. Chẳng hạn Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài 36 ngày đối với khóa 2025 và 43 ngày với các khóa còn lại.

Hay Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cho sinh viên nghỉ kéo dài 29 ngày. Các trường Đại học Nông lâm TPHCM và Đại học Công thương TPHCM cho sinh viên nghỉ 28 ngày…