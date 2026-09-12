Theo Daxiang News, ông Wang Dinggao, sống ở tỉnh Chiết Giang, vẫn có thể tự chăm sóc bản thân dù suy giảm thính lực.

Người con trai đã thích nghi với lịch sinh hoạt khác thường của cha, mỗi ngày dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho ông. Các thành viên khác trong gia đình cũng tôn trọng những thói quen đã được ông Wang duy trì từ lâu.

Ngoài ra, ông Wang giữ được cuộc sống tự lập cao, tự giặt quần áo, tắm rửa, thậm chí thực hiện công việc may vá đòi hỏi sự khéo léo. Chế độ ăn của ông đơn giản và không quá kiêng khem, ông thích hải sản, đặc biệt là cua sông.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, ông Wang cho rằng điều này đến từ tinh thần sống tích cực, truyền thống gia đình bền chặt và niềm đam mê suốt đời với công việc, học tập.

Cụ Wang vẫn chăm chỉ vận động, may vá. Ảnh: Xinhua

Dù chỉ được học chính quy 4 năm, sự tò mò và kiên trì đã giúp ông Wang tích lũy kiến thức và kỹ năng vượt xa những gì học ở trường. Khi còn trẻ, ông được bổ nhiệm làm thủ quỹ của làng. Bên cạnh công việc chính thức, ông học hỏi thêm bằng cách quan sát những người dân trong làng và cuối cùng thành thạo các kỹ năng như nấu ăn, đan tre và điêu khắc trên hạt gạo.

Ông Wang và vợ, bà Hong Ailan, đã có 80 năm chung sống, sinh một người con trai. Gia đình hiện đã có bốn thế hệ. Trong mắt hàng xóm, họ được xem là cặp vợ chồng kiểu mẫu của làng. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa các gia đình, người dân thường tìm đến họ để nhờ giúp giải quyết tranh chấp.

Con trai ông Wang cho biết tính cách của cha mẹ có sự tương phản: mẹ ông nóng tính trong khi cha lại điềm đạm và hiền hòa. Mỗi khi vợ tức giận, ông Wang không bao giờ tranh cãi. Thay vào đó, ông lặng lẽ đưa cho bà một cốc nước ấm và mỉm cười nói: “Bà ống nước trước đi rồi có thể tiếp tục tức giận”. Cử chỉ đơn giản này thường giúp làm dịu căng thẳng.

Sau khi bà Hong qua đời, ông Wang trở nên khép kín và sức khỏe sa sút nhưng dần lấy lại được sức lực nhờ sự hỗ trợ của con trai. Sự hiện diện của bà vẫn còn trong ngôi nhà, từ những bức ảnh quý giá mà người chồng trân trọng đến chiếc tay vịn do chính tay bà làm.

Một người bình luận trên mạng cho rằng “một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bản tính tử tế, bao dung” có thể là một trong những bí quyết giúp ông Wang sống thọ. Một người khác viết: “Cha tôi 86 tuổi và ngày nào cũng thức khuya xem video ngắn. Có lẽ tôi nên bắt đầu tôn trọng những thói quen của ông”.

Cuộc Tổng điều tra dân số quốc gia lần thứ 7 của Trung Quốc năm 2020 ghi nhận có 119.000 người từ 100 tuổi trở lên.