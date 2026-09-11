Ổi chứa nhiều dưỡng chất

Theo dữ liệu Bộ Nông nghiệp Mỹ, 165g ổi tươi cung cấp khoảng 112 calo, 4g protein, 24g carbohydrate, 9g chất xơ, 688mg kali và 376mg vitamin C. Ổi cũng chứa folate, magie cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi.

Giống cam và chuối, ổi chứa các chất chống oxy hóa, đặc biệt giàu hợp chất phenolic, flavonoid và carotenoid. Ổi ruột hồng còn chứa lycopene, sắc tố chống oxy hóa tạo màu đỏ.

Ổi nhiều kali hơn chuối

Chuối được biết đến là nguồn kali phổ biến nhưng ổi thậm chí cung cấp nhiều hơn. 165g ổi có 688mg kali, trong khi 150g chuối thái lát cung cấp 465mg và 180g cam khoảng 274mg.

Kali là chất điện giải điều hòa cân bằng chất lỏng, hỗ trợ hoạt động bình thường của thần kinh, cơ bắp và tim. Bổ sung đủ kali trong chế độ ăn uống lành mạnh góp phần duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Tuy nhiên, điều này không khiến chuối trở thành lựa chọn kém. Chuối vẫn là nguồn kali và carbohydrate tốt, tiện lợi, đặc biệt khi bạn cần một món ăn nhẹ.

Ổi là loại quả dân dã nhưng được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Ban Mai

Vitamin C cao hơn nhiều lần cam

Cam vốn nổi tiếng giàu vitamin C nhưng ổi còn cung cấp lượng dưỡng chất này cao hơn đáng kể. 165g ổi chứa hơn 350mg vitamin C, trong khi 180g cam có chưa đến 100mg, 150g chuối thái lát chỉ chứa khoảng 20mg.

Vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Cơ thể cần vitamin này để sản xuất collagen, hỗ trợ chức năng miễn dịch và tăng khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Nhiều protein hơn cam, chuối

Trái cây thường không phải nguồn cung cấp protein đáng kể và ổi cũng không thể thay thế những thực phẩm giàu protein như trứng, đậu, thịt hoặc sữa chua Hy Lạp. Tuy nhiên, hàm lượng protein trong ổi vẫn nổi bật so với nhiều loại trái cây.

165g ổi cung cấp khoảng 4g protein, trong khi 180g cam có 1,5g và 150g chuối chỉ có 1g.

Nguồn chất xơ dồi dào

Ổi cũng nổi bật nhờ hàm lượng chất xơ. 165g ổi cung cấp 9g chất xơ, so với 3g trong 180g cam và 2,5g trong 150g chuối thái lát. Một lý do ổi chứa nhiều chất xơ là có thể ăn cả vỏ và hạt nhưng bạn nên rửa sạch quả.

Chất xơ giúp duy trì nhu động ruột và sức khỏe tiêu hóa, đồng thời có thể tạo cảm giác no sau khi ăn, hỗ trợ duy trì đường huyết và cholesterol ở mức khỏe mạnh.