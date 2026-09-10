Bác sĩ, chuyên gia tiêu hóa Lisa Ganjhu tại NYU Langone Health (Mỹ) khuyến nghị mọi người uống nước ngay sau khi thức dậy và trước khi dùng cà phê để bổ sung lượng nước cơ thể mất qua hô hấp hoặc mồ hôi trong lúc ngủ. Mất nước có thể ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và tập trung. Một nghiên cứu công bố trên Psychological Research cho thấy không uống nước trong 12 giờ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phán đoán và ra quyết định.

Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ khuyến nghị phụ nữ uống 11,5 cốc nước mỗi ngày, trong khi nam giới nên uống 15,5 cốc.

Uống nước lọc trước khi uống cà phê sáng đem lại một số lợi ích. Ảnh: Ban Mai

Uống một cốc nước thay vì uống cà phê ngay khi thức dậy mang lại lợi ích đáng kể cho hệ tiêu hóa. Theo bác sĩ Ganjhu, nước làm ẩm khoang miệng, hỗ trợ quá trình nuốt thức ăn và kích thích một số hoạt động của hệ tiêu hóa vào buổi sáng. Đây cũng là thời điểm cơ thể vừa trải qua nhiều giờ không được bổ sung nước trong lúc ngủ, vì vậy uống nước sau khi thức dậy bù lại lượng chất lỏng đã mất và tạo điều kiện để các cơ quan hoạt động bình thường.

Bác sĩ Ganjhu cho biết, nước ấm có thể đặc biệt hữu ích vào buổi sáng. Nhiệt độ ấm giúp cơ thể thư giãn, đồng thời có thể làm giãn các cơ của đường ruột, từ đó kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình vận chuyển thức ăn và chất thải trong đường ruột.

Phó giáo sư, chuyên gia dinh dưỡng Ethan Balk (Mỹ) cho biết uống nước buổi sáng có thể làm giảm đau dạ dày do tính axit của cà phê gây ra sau đó. Tuy nhiên, tác dụng này tùy vào từng người. Một số người uống cà phê trước uống nước hoặc uống khi bụng đói mà không gặp vấn đề trong khi những người khác có thể bị trào ngược axit hoặc cảm thấy khó chịu ở dạ dày.

Bác sĩ Ganjhu nhấn mạnh việc bổ sung nước cần duy trì trong suốt cả ngày. “Nước cung cấp độ ẩm cho mọi thứ, từ làn da bên ngoài đến các cơ quan bên trong cơ thể”, bà nói. Nước cũng có thể duy trì năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột.

Phó giáo sư Balk nhấn mạnh, duy trì việc uống đủ nước trong suốt cả ngày không chỉ giúp cơ thể được cung cấp đủ nước mà còn hỗ trợ duy trì sự năng động và khả năng tập trung, đặc biệt trong thời tiết nóng bức.

“Thông thường, một đến ba cốc cà phê mỗi ngày là mức tiêu thụ tương đối bình thường. Nếu bạn cảm thấy uể oải vào buổi sáng, bạn có thể thử uống một cốc nước trước khi uống cà phê để xem liệu điều đó có mang lại lợi ích cho bạn hay không”, Phó giáo sư Balk khuyên.