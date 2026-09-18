Lịch thi đấu ASIAD 2026 của Thể thao Việt Nam ngày 18/9

8h00: Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam

11h00: Teqball đôi nam nữ – Việt Nam vs Nhật Bản

12h30: Việt Nam vs Iraq

13h30: Việt Nam vs Lào

13h30: Bóng đá nam – U23 Việt Nam vs U23 Philippines

14h00: Bóng chuyền nữ – Việt Nam vs Hàn Quốc

14h30: Teqball – Việt Nam vs Hàn Quốc

15h00: Teqball – Việt Nam vs Kyrgyzstan

16h30: Tứ kết teqball đôi nam nữ (nếu Việt Nam giành quyền đi tiếp)

Ngày 18/9 tiếp tục là ngày thi đấu đáng chú ý của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Tâm điểm hướng về U23 Việt Nam ở môn bóng đá nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong những trận đấu quan trọng tại vòng bảng.

⚽ Bóng đá nam ASIAD 20: U23 Việt Nam gặp U23 Philippines

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở ngày ra quân, U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Philippines.

Trận đấu diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 (giờ Việt Nam). Đây được xem là cuộc đối đầu quan trọng khi U23 Việt Nam cần một chiến thắng để tạo lợi thế trước trận đấu cuối cùng gặp U23 Uzbekistan.

Ở trận ra quân, U23 Philippines nhận thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, đội bóng Đông Nam Á vẫn được đánh giá là đối thủ khó chịu nhờ nền tảng thể lực và lối chơi giàu tốc độ.

🏐 Bóng chuyền nữ ASIAD 20: Việt Nam đối đầu Hàn Quốc

Sau hai trận đấu tại bảng D, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Hàn Quốc.

Trận đấu diễn ra lúc 14h00 ngày 18/9.

Đây là thử thách lớn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi Hàn Quốc là đội bóng có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu lục. Kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng bảng D và cơ hội tiến sâu của các đội.

Ngoài hai đội tuyển nhận được nhiều sự quan tâm, các VĐV Việt Nam cũng tiếp tục tranh tài ở nhiều môn khác như bơi, rowing, karate, wushu, boxing, bắn súng, cầu mây và các môn võ thuật.

Ngày 18/9 được xem là ngày thi đấu bản lề với thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, khi kết quả của U23 Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu cạnh tranh thành tích tại Đại hội.