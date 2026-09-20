Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 20/9
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Giờ Việt Nam
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Môn – nội dung
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7h00 (9h00)
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Wushu: Nguyễn Văn Sỹ – chung kết Trường quyền nam
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7h45 (9h45)
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Bắn súng: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My – vòng loại 10m súng trường hơi nữ; đồng thời tính thành tích đồng đội
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8h00 (10h00)
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Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên – vòng loại 200m bướm nữ
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8h00 (10h00)
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Bơi: Nguyễn Thúy Hiền – vòng loại 50m ếch nữ
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8h00 (10h00)
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Karate: Bùi Ngọc Nhi – vòng loại kata cá nhân nữ
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8h08 (10h08)
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Bơi: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn – vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam
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8h30 (10h30)
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Teqball: Việt Nam – Ấn Độ, tranh HCĐ đồng đội nam nữ
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8h30 (10h30)
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MMA: Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan – vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại
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9h30 (11h30)
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Teqball: Việt Nam – Iraq, tranh HCĐ đôi nam
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10h15 (12h15)
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Karate: Chu Văn Đức – vòng loại kumite nam hạng 60kg
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10h30 (12h30)
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MMA: Quàng Văn Minh gặp võ sĩ Brunei – vòng loại hạng 77kg nam truyền thống
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11h00 (13h00)
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Bóng chuyền nữ: Việt Nam – Trung Quốc, tứ kết
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11h30 (13h30)
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Xe đạp: Phạm Lê Xuân Lộc – chung kết tính giờ cá nhân nam
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12h20 (14h20)
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Karate: Bán kết kata nữ, nếu Bùi Ngọc Nhi đi tiếp
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12h30 (14h30)
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Bắn súng: Chung kết 10m súng trường hơi nữ, nếu có VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại
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12h50 (14h50)
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Karate: Bán kết kumite nam 60kg, nếu Chu Văn Đức đi tiếp
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13h30 (15h30)
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Bóng ném nữ: Việt Nam – Hong Kong (Trung quốc), vòng bảng
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13h50 (15h50)
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MMA: Tứ kết 54kg nữ hiện đại, nếu Lò Thị Phung đi tiếp
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15h00 (17h00)
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Bơi: Các nội dung chung kết, nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại
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15h55 (17h55)
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Karate: Chung kết kata cá nhân nữ
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16h25 (18h25)
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Karate: Chung kết kumite nam 60kg
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16h30 (18h30)
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Wushu: Ngô Thị Phương Nga gặp võ sĩ Mông Cổ – vòng loại tán thủ nữ 52kg
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17h10 (19h10)
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MMA: Tứ kết 77kg nam truyền thống, nếu Quàng Văn Minh đi tiếp
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18h10 (20h10)
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Wushu: Trương Văn Chưởng gặp võ sĩ Macao – vòng loại tán thủ nam 70kg