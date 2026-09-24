Ngày 24/9, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại ASIAD 2026 ở nhiều môn, trong đó tâm điểm là các nội dung chung kết wushu, rowing, canoeing, điền kinh và thể dục dụng cụ.

Đáng chú ý nhất, võ sĩ Đinh Văn Tâm bước vào chung kết hạng 56kg nam môn wushu gặp đại diện Trung Quốc lúc 9h50 theo giờ Nhật Bản, đứng trước cơ hội mang về thêm HCV cho Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh (số đeo 5) thi chung kết 10.000m nữ - Ảnh: SN

Ở thể dục dụng cụ, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong lần lượt tranh chung kết nhảy chống nữ, ngựa vòng và vòng treo nam.

Điền kinh cũng được kỳ vọng với Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết ở chung kết 10.000m nữ, cùng Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường tranh huy chương nhảy ba bước nữ.

Rowing có nhiều nội dung chung kết A, trong khi canoeing có Địp Thị Hương thi chung kết C1 200m nữ. Bắn súng, boxing, đấu kiếm, cử tạ, bơi và bóng chuyền bãi biển cũng đồng loạt ra quân.

Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 24/9