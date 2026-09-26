Ngày 26/9, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào những cuộc tranh tài quan trọng tại ASIAD 2026 với nhiều VĐV góp mặt ở các môn thế mạnh như bắn súng, canoeing, điền kinh, cầu lông, boxing, đấu kiếm và bắn cung.

Tâm điểm trong ngày là các nội dung canoeing, khi Vũ Lê Thiên Hải thi đấu bán kết kayak đơn nam K1 500m, trong khi Hoàng Thị Hường góp mặt ở chung kết A kayak đơn nữ K1 500m. Bên cạnh đó, cặp đôi Hiên Năm và Nguyễn Hồng Thái tranh tài ở chung kết A canoe đôi hỗn hợp C2 500m.

Ở môn bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My tham dự vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nữ, hướng tới suất vào chung kết diễn ra lúc 14h00. Điền kinh cũng nhận được sự chú ý với Lê Thị Cẩm Tú thi đấu bán kết 200m nữ và Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh tài ở chung kết nhảy ba bước nam.

Ngoài ra, cầu lông, boxing, đấu kiếm và bắn cung cũng có các VĐV Việt Nam xuất trận. Đây tiếp tục là ngày thi đấu bận rộn, nơi đoàn Việt Nam hướng tới những kết quả tích cực để cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp huy chương.

Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 26/9