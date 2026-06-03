Bảng I vòng chung kết World Cup 2026 bao gồm các đội: Pháp, Senegal, Na Uy và Iraq, lịch thi đấu theo giờ Việt Nam (UTC+7)  cụ thể như sau:

Lịch thi đấu bảng I World Cup 2026


Lượt trận Ngày thi đấu (Giờ VN) Giờ thi đấu (Giờ VN) Cặp đấu Sân vận động / Địa điểm Kênh trực tiếp (Dự kiến)
Lượt 1 17/06/2026 02:00 Pháp vs Senegal MetLife Stadium (New Jersey, Mỹ) VTV
17/06/2026 05:00 Iraq vs Na Uy Boston Stadium (Massachusetts, Mỹ) VTV
Lượt 2 23/06/2026 04:00 Pháp vs Iraq Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ) VTV
23/06/2026 07:00 Na Uy vs Senegal MetLife Stadium (New Jersey, Mỹ) VTV
Lượt 3 27/06/2026 02:00 Na Uy vs Pháp Boston Stadium / Toronto VTV
27/06/2026 02:00 Senegal vs Iraq Boston Stadium / Toronto VTV
Thể thức xếp hạng bảng đấu
  • Suất đi tiếp: Hai đội đứng nhất và nhì bảng I sẽ thẳng tiến vào vòng 32 đội (vòng 1/16).
  • Vé vớt: Đội đứng thứ 3 vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giải đấu.
  • Các trận lượt cuối: Hai trận đấu ở lượt trận thứ 3 (ngày 27/06) sẽ diễn ra cùng giờ (02:00) để đảm bảo tính công bằng, tránh tiêu cực.