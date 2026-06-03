Bảng I vòng chung kết World Cup 2026 bao gồm các đội: Pháp, Senegal, Na Uy và Iraq, lịch thi đấu theo giờ Việt Nam (UTC+7) cụ thể như sau:

Thể thức xếp hạng bảng đấu

Suất đi tiếp: Hai đội đứng nhất và nhì bảng I sẽ thẳng tiến vào vòng 32 đội (vòng 1/16).

Vé vớt: Đội đứng thứ 3 vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giải đấu.