Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Bảng I vòng chung kết World Cup 2026 bao gồm các đội: Pháp, Senegal, Na Uy và Iraq, lịch thi đấu theo giờ Việt Nam (UTC+7) cụ thể như sau:
Lịch thi đấu bảng I World Cup 2026
|Lượt trận
|Ngày thi đấu (Giờ VN)
|Giờ thi đấu (Giờ VN)
|Cặp đấu
|Sân vận động / Địa điểm
|Kênh trực tiếp (Dự kiến)
|Lượt 1
|17/06/2026
|02:00
|Pháp vs Senegal
|MetLife Stadium (New Jersey, Mỹ)
|VTV
|17/06/2026
|05:00
|Iraq vs Na Uy
|Boston Stadium (Massachusetts, Mỹ)
|VTV
|Lượt 2
|23/06/2026
|04:00
|Pháp vs Iraq
|Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ)
|VTV
|23/06/2026
|07:00
|Na Uy vs Senegal
|MetLife Stadium (New Jersey, Mỹ)
|VTV
|Lượt 3
|27/06/2026
|02:00
|Na Uy vs Pháp
|Boston Stadium / Toronto
|VTV
|27/06/2026
|02:00
|Senegal vs Iraq
|Boston Stadium / Toronto
|VTV
Thể thức xếp hạng bảng đấu
- Suất đi tiếp: Hai đội đứng nhất và nhì bảng I sẽ thẳng tiến vào vòng 32 đội (vòng 1/16).
- Vé vớt: Đội đứng thứ 3 vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giải đấu.
- Các trận lượt cuối: Hai trận đấu ở lượt trận thứ 3 (ngày 27/06) sẽ diễn ra cùng giờ (02:00) để đảm bảo tính công bằng, tránh tiêu cực.
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