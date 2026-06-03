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Ở Qatar 2022, Luis Enrique dẫn dắt Tây Ban Nha, với những người có tiếng nói lớn nhất trong phòng thay đồ theo thứ tự có Sergio Busquets, Jordi Alba, Koke và Alvaro Morata.

Sau 4 năm, một thế hệ thủ lĩnh mới đã xuất hiện. Rodri, Mikel Oyarzabal, Unai Simon và Ferran Torres hiện là những đội trưởng của “La Roja”.

Tây Ban Nha thay đổi hoàn toàn so với 4 năm trước. Ảnh: SeFutbol

Khác với sự thận trọng thường thấy trong bóng đá, bộ tứ này không ngại khẳng định rằng Tây Ban Nha đủ sức nâng cao chiếc cúp vàng thế giới tại New York vào ngày 19 tháng 7.

Khi Luis de la Fuente chính thức dẫn đội từ tháng 1/2023, chỉ ít ngày sau khi thua Maroc trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 2022, ông cũng tiến hành thay đổi bộ máy lãnh đạo trong phòng thay đồ.

Theo truyền thống của LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha, những cầu thủ có nhiều lần khoác áo đội tuyển nhất sẽ được trao trọng trách đội trưởng.

Tuy nhiên, ngay trong đợt tập trung đầu tiên, De la Fuente đã có một ngoại lệ khi đưa Mikel Oyarzabal vào nhóm thủ lĩnh. Tiền đạo của Real Sociedad vốn là học trò cũ của ông ở các đội trẻ và cũng đã khẳng định vị thế lãnh đạo tại câu lạc bộ.

“Tôi vẫn là chính mình và luôn giúp đỡ khi có thể. Các cầu thủ trẻ cũng có vai trò riêng của họ. Những người nhiều kinh nghiệm hơn chỉ cố gắng hỗ trợ đội bóng”, Oyarzabal chia sẻ.

Dù vậy, Oyarzabal sau đó không còn duy trì vị thế đặc biệt ấy. De la Fuente quay trở lại nguyên tắc truyền thống dựa trên số lần khoác áo đội tuyển, và Unai Simon đã thay thế anh trong nhóm đội trưởng.

Chính với nhóm thủ lĩnh này, Tây Ban Nha đã đăng quang EURO 2024 trên đất Đức. Dẫu vậy, những quyết định quan trọng nhất thời điểm đó vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ Alvaro Morata, Dani Carvajal và Rodri – người duy nhất còn hiện diện trong bộ ba thủ lĩnh năm ấy.

De la Fuente khẳng định: “Carvajal và Morata đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tôi hy vọng họ sẽ còn trở lại trong tương lai. Họ để lại một di sản lớn về tinh thần thủ lĩnh, nhưng thế hệ hiện tại hoàn toàn đủ khả năng tiếp nối”.

Tây Ban Nha được xem là ứng viên số 1 World Cup 2026. Ảnh: SeFutbol

Morata cũng cho thấy sự gắn bó với đội tuyển. Sau khi bị loại khỏi danh sách sơ bộ 55 cầu thủ dự World Cup 2026, anh đã đến trung tâm huấn luyện Las Rozas để chúc may mắn các đồng đội cũ trước ngày lên đường.

Tham vọng vô địch

Rodri cũng dành sự tri ân cho những người đàn anh từng dẫn dắt “La Roja”, thế hệ đã mang về chức vô địch Nations League 2023 và EURO 2024.

“Chúng tôi rất nhớ Carvajal”, Rodri cho biết. “Anh ấy mang đến cá tính và tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ. Với Morata, chúng tôi có mối liên kết đặc biệt. Giờ tôi là người duy nhất còn lại trong nhóm đó và muốn truyền lại những gì mình đã học được từ họ”.

Một trong những điều Rodri học được từ Morata là cách đón nhận và nâng đỡ thế hệ trẻ.

“Sự cân bằng giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm là chìa khóa. Sức trẻ mang lại năng lượng, sự táo bạo và không biết sợ hãi. Điều đó rất tích cực cho tập thể”.

Rodri không hề lo ngại trước cá tính mạnh mẽ hay sự tự tin của Lamine Yamal và Nico Williams. Ngược lại, anh coi đó là một nguồn động lực cho toàn đội.

Tuy nhiên, Rodri cũng thừa nhận thử thách không nhỏ đang chờ đợi phía trước. World Cup 2026 là giải đấu dài nhất lịch sử, kéo dài tới 5 tuần đối với những đội vào đến trận chung kết.

“Sẽ rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đối mặt với điều đó một cách tự nhiên vì đây là một tập thể tuyệt vời. Huấn luyện viên cũng lựa chọn cầu thủ dựa trên yếu tố con người”, Rodri tâm sự.

“Có những lúc mọi thứ trở nên dài và mệt mỏi, nhưng chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau. Nico và Lamine sẽ là những người vực dậy tinh thần khi ai đó sa sút. Sự cân bằng giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm chính là chìa khóa”.

Rodri tự tin nói về tham vọng vô địch. Ảnh: SeFutbol

Kể từ khi De la Fuente nắm quyền, Tây Ban Nha thể hiện sự hài hòa giữa các cựu binh và lớp trẻ, cũng như từ bỏ sự dè dặt quen thuộc khi nói về mục tiêu của mình.

De la Fuente thẳng thắn: “Tôi nói rất rõ ràng. Chúng tôi có nằm trong nhóm ứng viên vô địch không? Có. Chúng tôi có đủ khả năng vô địch World Cup không? Có. Nhưng điều đó không đảm bảo bất cứ điều gì”.

Tất nhiên, ông cũng cảnh báo: “Vẫn còn những đội tuyển ngang tầm hoặc thậm chí mạnh hơn chúng tôi. Pháp, Anh, Argentina, Brazil và Bồ Đào Nha đều là những ứng viên như Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn cạnh tranh cho mục tiêu cao nhất. Nhưng trong bóng đá, kể cả khi vượt trội hơn, bạn vẫn có thể thất bại”.

Rodri tiếp nhận thông điệp, nhìn về tương lai nhưng không quên quá khứ: “Sau khi chứng minh được vị thế ở châu Âu, giờ chúng tôi muốn chứng minh mình là đội tuyển mạnh nhất thế giới. Không có mục tiêu nào lớn hơn thế”.