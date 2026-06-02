William Saliba đang đối diện nguy cơ vắng mặt ở kỳ World Cup 2026, khi chấn thương lưng trở nên nghiêm trọng hơn sau trận chung kết Champions League.

Thực tế, trung vệ 25 tuổi gặp vấn đề từ trước cuộc đụng độ PSG tại Budapest. Thế nhưng, anh vẫn quyết tâm ra sân để giúp Arsenal chinh phục danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử.

Saliba đá trọn vẹn 120 phút trận chung kết Champions League - Ảnh: Alamy

Saliba thi đấu trọn vẹn 120 phút chung kết, rồi Arsenal thất bại trên chấm luân lưu. Đồng đội dưới hàng thủ - Gabriel Magalhães thực hiện không thành công quả phạt đền quyết định.

Tuy nhiên, nỗ lực của chàng tuyển thủ Pháp khiến chấn thương lưng trở nên trầm trọng hơn, làm dấy lên lo ngại về khả năng tham dự World Cup sắp tới.

Theo Foot Mercato, Saliba có thể phải nghỉ thi đấu vài tuần. Trong khi Liên đoàn Bóng đá Pháp đang vô cùng lo lắng về tình trạng ngôi sao thuộc biên chế Arsenal.

Wiliam Saliba không có tên trong trận gặp Crystal Palace ngày hạ màn Premier League. Anh cũng bỏ lỡ nhiều buổi tập trước cuộc đấu này, cho thấy vấn đề ở lưng đã tồn tại từ lâu.

Dù vậy, HLV Didier Deschamps lên tiếng trấn an dư luận khi được hỏi về học trò. Ông khẳng định: "Cậu ấy đang ở đây và mọi thứ đều ổn."

Saliba khiến tuyển Pháp lo lắng - Ảnh: SunSport

Khi phóng viên chất vấn về thông tin Saliba có thể bỏ lỡ World Cup, HLV tuyển Pháp đáp lại: "Điều đó sai sự thật. Tôi không biết thông tin đó xuất phát từ đâu và cũng chẳng muốn biết."

Nếu hoàn toàn bình phục, Saliba sẽ là cái tên ưu tiên đá cặp cùng Dayot Upamecano ở trung tâm hàng phòng ngự tuyển Pháp.

Mùa vừa qua, Saliba đá chính 30/38 trận tại Premier League, góp công lớn giúp Pháo thủ giành chức vô địch. Anh cũng có 12 lần ra sân trên hành trình đưa Arsenal đến chung kết Champions League.