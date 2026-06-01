ĐT Đức có màn chạy đà ấn tượng trước World Cup 2026 khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước Phần Lan trong trận giao hữu. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, HLV Julian Nagelsmann quyết định tạo cơ hội cho một số gương mặt mới và dự bị ra sân ngay từ đầu như Undav, Karl hay Nmecha.

Dù không sử dụng đội hình mạnh nhất, Đức vẫn nhanh chóng áp đặt thế trận. Với chất lượng nhân sự vượt trội, đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt, liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành của thủ môn Hradecky. Tuy nhiên, hàng thủ Phần Lan chơi tập trung trong phần lớn thời gian đầu trận, khiến Đức phải chờ tới phút 33 mới có bàn mở tỷ số.

ĐT Đức dễ dàng đánh bại Phần Lan 4-0 - Ảnh: ĐTĐ

Từ đường chuyền thuận lợi của Kimmich, Undav dứt điểm chính xác, đưa Đức vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng này giúp đội bóng của HLV Nagelsmann chơi thanh thoát hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Ngay đầu hiệp 2, Đức tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 48, Markhiyev chuyền hỏng trong vòng cấm Phần Lan và bị Undav cướp bóng. Thay vì dứt điểm, tiền đạo thuộc biên chế Stuttgart chuyền ngang để Wirtz dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 56, Undav hoàn tất ngày thi đấu chói sáng với bàn thắng thứ hai của riêng mình sau một pha phản công sắc nét. Chỉ 6 phút sau, Musiala ghi dấu ấn bằng cú sút chân trái uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 4-0.

Đây là bước chuẩn bị hoàn hảo của ĐT Đức trước World Cup 2026. Phía trước, họ còn trận giao hữu đáng chú ý với đồng chủ nhà Mỹ vào ngày 7/6.

Ghi bàn: Undav 33' 56', Wirtz 47', Musiala 62'

Đội hình xuất phát:

Đức: Baumann, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Musiala, Karl, Undav.

Phần Lan: Hradecky, Miettinen, Koski, Alho, Lod, Walta, Markhiev, Suhonen, Mahuta, Kallman, Keskimen