Quy định bước ngoặt

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB) đã làm việc khẩn trương để kịp áp dụng tại World Cup 2026 một cách sử dụng VAR mới, vừa được chính thức thông qua.

Quy định này xuất phát từ một khái niệm quen thuộc trong bóng rổ: những pha “screen” (chắn người) nhằm giải phóng khoảng trống cho đồng đội.

FIFA áp dụng quy định mới về VAR tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Mục tiêu là ngăn chặn các tình huống cầu thủ tấn công cố tình cản trở hoặc vô hiệu hóa khả năng phòng ngự của đối phương trong các pha đá phạt và phạt góc.

Những động tác giống như trong bóng rổ, khi một cầu thủ đứng chắn đường để đồng đội thoát khỏi sự kèm cặp, sẽ không còn được phép trong bóng đá.

Không chỉ vậy, VAR còn có thể xem xét lại các pha chắn người xảy ra trong quá trình di chuyển trước khi cú dứt điểm được thực hiện, kể cả khi bóng chưa được đưa vào cuộc.

Nếu một hậu vệ bị loại khỏi khả năng phòng ngự vì một hành vi phạm lỗi xảy ra trước khi quả đá phạt hoặc phạt góc được thực hiện, bàn thắng sau đó sẽ bị hủy bỏ.

Điều này đồng nghĩa với việc một tình huống phạm lỗi vẫn có thể bị xử lý dù xảy ra khi bóng chưa lăn. Đây sẽ trở thành trường hợp thứ 7 mà VAR được phép can thiệp.

Trước đó, VAR vốn chỉ áp dụng cho 4 tình huống truyền thống gồm: phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp, bàn thắng và nhận diện nhầm cầu thủ.

Gần đây, FIFA đã bổ sung thêm hai trường hợp mới là thẻ vàng thứ hai dẫn tới thẻ đỏ, và các quyết định phạt góc.

Luật “chống Arsenal”

Những thay đổi này sẽ được áp dụng ngay tại World Cup và chính thức có hiệu lực trên toàn thế giới từ ngày 1/7 – thời điểm bắt đầu chuyển nhượng mùa hè, và mùa giải mới.

VAR sẽ được quyền xem lại các thẻ vàng thứ hai dẫn đến truất quyền thi đấu; nếu xác định đó là sai sót rõ ràng của trọng tài, án phạt có thể được hủy bỏ.

Quy định mới khiến Arsenal ảnh hưởng trong mùa giải tới. Ảnh: PL

Tương tự, các quả phạt góc cũng có thể bị thay đổi quyết định nếu tổ VAR phát hiện lỗi rõ ràng trong một quá trình kiểm tra nhanh diễn ra từ lúc trọng tài thổi còi cho đến khi các cầu thủ chuẩn bị thực hiện quả phạt góc.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của luật mới chống các pha chắn người. Những đội bóng nổi tiếng với các bài dàn xếp cố định quyết liệt và tinh vi, chẳng hạn như Arsenal tại Premier League, sẽ phải đặc biệt cẩn trọng.

Chính vì vậy, giới chuyên môn gọi quy định mới này là luật “chống” Arsenal – đội ghi khoảng 20 bàn từ các pha cố định mùa giải vừa qua, với 16 trong số đó thuộc phạt góc.

FIFA không muốn các tình huống phạt góc và đá phạt trở thành một “miền hoang dã” nơi mọi hành vi đều được chấp nhận.

Mục tiêu của tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới là đảm bảo các pha bóng cố định diễn ra công bằng hơn, hạn chế những thủ thuật lợi dụng khoảng trống của luật để tạo lợi thế không chính đáng.