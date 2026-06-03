Bảng K tại vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18/06/2026 đến ngày 28/06/2026 (theo giờ Việt Nam) với sự góp mặt của 4 đội tuyển: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo. 

Lịch thi đấu bảng K World Cup 2026


Lượt trận Ngày thi đấu (VN) Giờ thi đấu (VN) Cặp đấu Sân vận động / Địa điểm
Lượt 1 18/06/2026 00:00 Bồ Đào Nha vs CHDC Congo Sân vận động NRG (Houston, Mỹ)
18/06/2026 09:00 Uzbekistan vs Colombia Sân vận động Azteca (Mexico City, Mexico)
Lượt 2 24/06/2026 00:00 Bồ Đào Nha vs Uzbekistan Sân vận động NRG / Estadio Akron
24/06/2026 09:00 Colombia vs CHDC Congo Địa điểm tại Mỹ / Mexico
Lượt 3 28/06/2026 06:30 Colombia vs Bồ Đào Nha Sân vận động tại Miami / Atlanta
28/06/2026 06:30 CHDC Congo vs Uzbekistan Sân vận động tại Miami / Atlanta