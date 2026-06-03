Bảng K tại vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18/06/2026 đến ngày 28/06/2026 (theo giờ Việt Nam) với sự góp mặt của 4 đội tuyển: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo.

Lịch thi đấu bảng K World Cup 2026

