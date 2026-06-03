Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Bảng K tại vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18/06/2026 đến ngày 28/06/2026 (theo giờ Việt Nam) với sự góp mặt của 4 đội tuyển: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo.
Lịch thi đấu bảng K World Cup 2026
|Lượt trận
|Ngày thi đấu (VN)
|Giờ thi đấu (VN)
|Cặp đấu
|Sân vận động / Địa điểm
|Lượt 1
|18/06/2026
|00:00
|Bồ Đào Nha vs CHDC Congo
|Sân vận động NRG (Houston, Mỹ)
|18/06/2026
|09:00
|Uzbekistan vs Colombia
|Sân vận động Azteca (Mexico City, Mexico)
|Lượt 2
|24/06/2026
|00:00
|Bồ Đào Nha vs Uzbekistan
|Sân vận động NRG / Estadio Akron
|24/06/2026
|09:00
|Colombia vs CHDC Congo
|Địa điểm tại Mỹ / Mexico
|Lượt 3
|28/06/2026
|06:30
|Colombia vs Bồ Đào Nha
|Sân vận động tại Miami / Atlanta
|28/06/2026
|06:30
|CHDC Congo vs Uzbekistan
|Sân vận động tại Miami / Atlanta
FIFA đưa luật mới vào World Cup 2026, với việc VAR can thiệp trong nhiều tình huống cố định mà Arsenal biến thành vũ khí đặc biệt.
Trung vệ số 1 tuyển Pháp - William Saliba vừa tái phát chấn thương lương, nguy cơ lỡ hẹn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Bắc Mỹ.
ĐT Đức dễ dàng đánh bại Phần Lan 4-0 trong trận giao hữu rạng sáng 1/6, với màn trình diễn nổi bật của Undav trước thềm World Cup 2026.
HLV Scaloni vừa chốt danh sách 26 cầu thủ Argentina tham dự ngày hội World Cup 2026, dẫn đầu là các cựu binh Lionel Messi, Lautaro Martinez hay Mac Allister...