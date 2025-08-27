Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 27/8

NGÀY

GIỜ

BẢNG

ĐỘI BÓNG

 TỶ SỐ

ĐỘI BÓNG

 TRỰC TIẾP

27/08

16h00

E

Thổ Nhĩ Kỳ

Canada

27/08

16h00

F

Colombia

Mexico

27/08

17h00

H

Nhật Bản

Serbia

27/08

17h00

G

 Việt Nam Kenya

27/08

19h30

E

Bulgaria

Tây Ban Nha

27/08

19h30

F

Trung Quốc

CH Dominica

27/08

20h30

H

Ukraine

Cameroon

27/08

20h30

G

Ba Lan

Đức