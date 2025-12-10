|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
10/12
18:30
|
Nữ Thái Lan - Nữ Sinapore
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
11/12
00:45
|
Villarreal - Copenhagen
|
ON FOOTBALL
|
FK Qarabag - Ajax
|
ON SPORTS NEWS
|
11/12
03:00
|
Ath.Bilbao - PSG
|
TV 360
|
Benfica - Napoli
|
ON SPORTS
|
Dortmund - Bodo Glimt
|
ON SPORTS NEWS
|
Juventus - AEP Paphos
|
TV 360
|
Club Brugge - Arsenal
|
ON FOOTBALL
|
Leverkusen - Newcastle
|
ON SPORTS +
|
Real Madrid - Manchester City
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 20
|
11/12
02:45
|
Bristol City - Leicester
|
Derby - Millwall
|
Ipswich - Stoke
|
11/12
03:00
|
Hull - Wrexham
|
CÚP QG BRAZIL 2025 – BÁN KẾT
|
11/12
07:30
|
Cruzeiro - Corinthians
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
10/12
17:00
|
S.Hiroshima - Shanghai Shenhua
|
FC Seoul - Melbourne City
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
09/12
22:30
|
Kairat Almaty 0-1 Olympiakos
|
ON FOOTBALL
|
10/12
00:45
|
Bayern Munich 3-1 Sporting Lisbon
|
TV 360
|
10/12
03:00
|
Atalanta 2-1 Chelsea
|
TV 360
|
Barcelona 2-1 E.Frankfurt
|
ON FOOTBALL
|
Inter Milan 0-1 Liverpool
|
TV 360
|
Monaco 1-0 Galatasaray
|
ON SPORTS +
|
PSV Eindhoven 2-3 Atletico Madrid
|
ON SPORTS
|
Saint Gilloise 2-3 Marseille
|
TV 360
|
Tottenham 3-0 Slavia Prague
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 20
|
10/12
02:45
|
Blackburn 1-1 Oxford Utd
|
Charlton 1-2 Middlesbrough
|
Preston 1-1 Coventry
|
Sheffield Utd 1-1 Norwich
|
Southampton 3-2 West Brom
|
Swansea 1-0 Portsmouth
|
Watford 1-1 Sheffield Wed
|
10/12
03:00
|
QPR 2-1 Birmingham
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
09/12
17:00
|
Machida Zelvia 3-1 Ulsan HD
|
Vissel Kobe 2-2 Chengdu Rongcheng
|
09/12
19:15
|
Buriram Utd 2-2 Gangwon
|
Johor DT 0-0 Shanghai Port
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn