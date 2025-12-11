Đội hình xuất phát U22 Việt Nam vs U22 Malaysia:
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thái Sơn, Minh Phúc, Văn Khang, Vikto Lê, Đình Bắc.
U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Yusuf, Moses Raj.
15h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Các cầu thủ U22 Việt Nam khởi động trước trận đấu
Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam
Danh sách thi đấu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia
U22 Việt Nam đến sân sớm
Thời điểm cách giờ bóng lăn khoảng 1 tiếng 30 phút, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có mặt tại SVĐ Rajamangala, Bangkok.
(nguồn: SN)
Nhận định trước trận
U22 Malaysia nắm lợi thế với hiệu số vượt trội và chỉ cần hòa là nhất bảng, trong khi U22 Việt Nam bắt buộc phải thắng nếu muốn tự quyết.
Dù vậy, cả hai đội đều khẳng định sẽ chơi tấn công thay vì cầu hòa, bởi ngôi nhất bảng giúp tránh đối thủ mạnh ở bán kết. Malaysia sở hữu lối đá nhanh, mạnh và kỷ luật, đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống phản công.
U22 Việt Nam sau trận thắng Lào 2-1 cần khắc phục sự thiếu kết nối và nâng cao hiệu quả dứt điểm. Sự tập trung của hàng thủ là yếu tố then chốt trước những cú phản công tốc độ từ đối thủ.
Đây được dự báo là trận đấu chặt chẽ, căng thẳng, nơi đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Với quyết tâm lớn, Việt Nam có quyền tin vào một kết quả thuận lợi.