U22 Malaysia nắm lợi thế với hiệu số vượt trội và chỉ cần hòa là nhất bảng, trong khi U22 Việt Nam bắt buộc phải thắng nếu muốn tự quyết.

Dù vậy, cả hai đội đều khẳng định sẽ chơi tấn công thay vì cầu hòa, bởi ngôi nhất bảng giúp tránh đối thủ mạnh ở bán kết. Malaysia sở hữu lối đá nhanh, mạnh và kỷ luật, đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống phản công.

U22 Việt Nam sau trận thắng Lào 2-1 cần khắc phục sự thiếu kết nối và nâng cao hiệu quả dứt điểm. Sự tập trung của hàng thủ là yếu tố then chốt trước những cú phản công tốc độ từ đối thủ.

Đây được dự báo là trận đấu chặt chẽ, căng thẳng, nơi đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Với quyết tâm lớn, Việt Nam có quyền tin vào một kết quả thuận lợi.