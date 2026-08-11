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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
|
11/08
22:00
|Kairat Almaty - Levski Sofia
|
11/08
23:00
|Bodo Glimt - Union Saint Gilloise
|Sabah Baku - AGF Aarhus
|
12/08
00:00
|Kauno Zalgiris - Dinamo Zagreb
|
12/08
00:30
|NEC Nijmegen - Olympiacos
|
12/08
01:00
|Crvena Zvezda - Hapoel Beer Sheva
|
12/08
01:15
|NK Celje - FC Ararat
|Slovan Bratislava - Mjallby
|
12/08
01:30
|Sturm Graz - Fenerbahce
|
12/08
02:00
|Lyon - Sparta Praha
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
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11/08
23:00
|Iberia - Larne
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
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12/08
00:00
|
Apollon Limassol - Brann
|
12/08
00:30
|
CSKA Sofia - Panathinaikos
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 1
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11/08
02:15
|CD Santa Clara 2-2 Nacional da Madeira
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 16
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11/08
00:00
|IK Sirius 2-2 Brommapojkarna
|Vasteras SK 1-0 Djurgardens
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 3
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11/08
00:00
|Silkeborg 1-0 OB Odense
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 3
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10/08
23:30
|
Fakel Voronezh 0-0 Akhmat Grozny
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG ICELAND 2026 – VÒNG 18
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11/08
02:15
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Fram Reykjavik 2-5 KR Reykjavik
|
LỊCH THI ĐẤU VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 4
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11/08
05:00
|
Banfield 0-0 Belgrano
|
11/08
07:15
|Union Santa Fe - Central Cordoba
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG CHILE 2026 – VÒNG 18
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11/08
07:00
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Audax Italiano - Nublense
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG COLOMBIA 2026/27 – VÒNG 4
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11/08
04:00
|
Aguilas - Llaneros
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11/08
06:00
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Ind. Medellin - Millonarios
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11/08
08:05
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Junior - Pereira
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