Lịch thi đấu World Cup hôm nay
Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
B 13/06 02:00 Trận 3 Canada 1-1 Bosnia VTV3, VTV10, VTV6
D 13/06 08:00 Trận 4 Mỹ vs Paraguay VTV3, VTV6
B 14/06 02:00 Trận 5 Qatar vs Thụy Sĩ VTV3, VTV10, VTV6
C 14/06 05:00 Trận 6 Brazil vs Ma Rốc VTV3, VTV6
C 14/06 08:00 Trận 7 Haiti vs Scotland VTV3, VTV6
D 14/06 11:00 Trận 8 Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, VTV6

Video bàn thắng Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (nguồn: VTV)