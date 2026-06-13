Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Video bàn thắng Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Bosnia: Lukic (22')
Canada: Larin (76')
Đội hình thi đấu
Canada: Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan (Ahmed 61'), Koné, Eustáquio (Osorio 90'), Millar (Shaffelburg 61'), Jonathan David (P. David 61'), Oluwaseyi (Larin 76')
Bosnia & Herzegovina: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic 84'), Bajraktarevic (Sunjic 74'), Basic (Gigovic 62'), Tahirovic, Memic (Alajbegovic 74'), Demirovic, Lukic (Bazdar 62')
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