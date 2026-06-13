Video bàn thắng Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Bosnia: Lukic (22')

Canada: Larin (76')

Đội hình thi đấu

Canada: Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan (Ahmed 61'), Koné, Eustáquio (Osorio 90'), Millar (Shaffelburg 61'), Jonathan David (P. David 61'), Oluwaseyi (Larin 76')

Bosnia & Herzegovina: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic 84'), Bajraktarevic (Sunjic 74'), Basic (Gigovic 62'), Tahirovic, Memic (Alajbegovic 74'), Demirovic, Lukic (Bazdar 62')