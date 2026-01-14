|
Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
14/01
18:30
|
U23 Iraq vs U23 Australia
|
VTV Cần Thơ, TV360
|
14/01
18:30
|
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
|
VTV5, TV360
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT
|
14/01
03:00
|
Newcastle 0-2 Man City
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 17
|
14/01
00:30
|
Stuttgart 3-2 E.Frankfurt
|
TV 360
|
14/01
02:30
|
Hamburg 3-0 Leverkusen
|
TV 360
|
Mainz 2-1 Heidenheim
|
TV 360
|
Dortmund - Werder Bremen
|
Hoãn
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
14/01
03:00
|
Roma 2-3 Torino
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
14/01
03:00
|
Cultural Leonesa 0-1 Ath.Bilbao
|
Deportivo 3-4 Atletico Madrid
|
Real Sociedad 2-2 Osasuna (pen 2-3)
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 15
|
13/01
22:25
|
Al Okhdood 1-0 Al Kholood
|
14/01
00:30
|
Al Fateh 3-1 Al Riyadh
|
Damac 1-1 Al Ittihad
