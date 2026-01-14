Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

14/01

18:30

U23 Iraq vs U23 Australia

VTV Cần Thơ, TV360

14/01

18:30

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc

VTV5, TV360

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT

14/01

03:00

Newcastle 0-2 Man City

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 17

14/01

00:30

Stuttgart 3-2 E.Frankfurt

TV 360

14/01

02:30

Hamburg 3-0 Leverkusen

TV 360

Mainz 2-1 Heidenheim

TV 360

Dortmund - Werder Bremen

Hoãn

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

14/01

03:00

Roma 2-3 Torino

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/8

14/01

03:00

Cultural Leonesa 0-1 Ath.Bilbao

Deportivo 3-4 Atletico Madrid

Real Sociedad 2-2 Osasuna (pen 2-3)

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 15

13/01

22:25

Al Okhdood 1-0 Al Kholood

14/01

00:30

Al Fateh 3-1 Al Riyadh

Damac 1-1 Al Ittihad

