Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TỶ SỐ/BÀN THẮNG

LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CÁC CLB 2026

14/08

22:30

Marseille - Atletico Madrid

15/08

01:00

Coventry - Monaco

LỊCH THI ĐẤU VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 2

15/08

01:15

Telstar - Sparta Rotterdam

LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 2

15/08

02:15

Sporting Lisbon - Vitoria Guimaraes

LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỈ 2026/27 – VÒNG 2

15/08

01:45

Cercle Brugge - Sint Truidense

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 3

15/08

00:30

LASK Linz - SV Ried

LỊCH THI ĐẤU VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 4

14/08

21:00

Orenburg - Lokomotiv Moscow

LỊCH THI ĐẤU VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 1

15/08

01:30

Galatasaray - Corum FK

LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 1

15/08

02:00

Wolverhampton - Blackburn Rovers

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

14/08

00:00

 Uni.Craiova 2-1 KuPS
Omonia 1-0 Lincoln Red Imps
Besiktas 1-0 Hradec Kralove
Gornik Zabrze 1-1 Ferencvarosi
Pafos FC 3-3 RB Salzburg

14/08

01:00

CSKA Sofia 1-3 Maccabi Tel Aviv

14/08

01:30

Rangers FC 1-1 Jagiellonia

Anderlecht 3-2 PAOK

14/08

01:45

 Heart 1-1 Benfica

14/08

02:00

Egnatia 5-1 Shamrock Rovers

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

13/08

23:00

 FK Qarabag 2-0 Dinamo Kiev

14/08

00:00

Dunajska Streda 3-3 Twente

Midtjylland 3-2 Bohemians

Dinamo Minsk 0-0 Braga

Hammarby 0-1 Rakow

14/08

00:30

Runavik 2-2 Lugano

14/08

01:45

Shelbourne 2-2 Ajax

14/08

02:00

Dinamo City 4-0 FK Auda

Hajduk Split 4-0 Zalgiris Vilnius

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