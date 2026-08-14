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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TỶ SỐ/BÀN THẮNG
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LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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14/08
22:30
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Marseille - Atletico Madrid
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15/08
01:00
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Coventry - Monaco
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 2
|
15/08
01:15
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Telstar - Sparta Rotterdam
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 2
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15/08
02:15
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Sporting Lisbon - Vitoria Guimaraes
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỈ 2026/27 – VÒNG 2
|
15/08
01:45
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Cercle Brugge - Sint Truidense
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 3
|
15/08
00:30
|
LASK Linz - SV Ried
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 4
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14/08
21:00
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Orenburg - Lokomotiv Moscow
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 1
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15/08
01:30
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Galatasaray - Corum FK
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LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 1
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15/08
02:00
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Wolverhampton - Blackburn Rovers
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
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14/08
00:00
|Uni.Craiova 2-1 KuPS
|Omonia 1-0 Lincoln Red Imps
|Besiktas 1-0 Hradec Kralove
|Gornik Zabrze 1-1 Ferencvarosi
|Pafos FC 3-3 RB Salzburg
|
14/08
01:00
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CSKA Sofia 1-3 Maccabi Tel Aviv
|
14/08
01:30
|
Rangers FC 1-1 Jagiellonia
|
Anderlecht 3-2 PAOK
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14/08
01:45
|Heart 1-1 Benfica
|
14/08
02:00
|
Egnatia 5-1 Shamrock Rovers
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
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13/08
23:00
|FK Qarabag 2-0 Dinamo Kiev
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14/08
00:00
|
Dunajska Streda 3-3 Twente
|
Midtjylland 3-2 Bohemians
|
Dinamo Minsk 0-0 Braga
|
Hammarby 0-1 Rakow
|
14/08
00:30
|
Runavik 2-2 Lugano
|
14/08
01:45
|
Shelbourne 2-2 Ajax
|
14/08
02:00
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Dinamo City 4-0 FK Auda
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Hajduk Split 4-0 Zalgiris Vilnius
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