Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 23

15/05  
18:00

Công an TP. Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

VCK U17 CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT

15/05  
23:00

U17 Nhật Bản vs U17 Tajikistan

TV360

16/05  
00:00

U17 Saudi Arabia vs U17 Trung Quốc

TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 37

16/05  
02:00

Aston Villa - Liverpool

FPT Play

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 38

16/05  
01:45

Oud-Heverlee Leuven - Royal Antwerp

ON FOOTBALL

VĐQG IRELAND  2026 – VÒNG 17

16/05  
01:45

Bohemians - Drogheda United

Waterford FC - Derry City

St. Patricks Athletic - Shelbourne

16/05  
02:00

Dundalk - Shamrock Rovers

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 40

16/05  
01:30

Castellon - Cadiz

16/05  
02:00

Cordoba - Albacete

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 –  PLAY OFF

16/05  
01:00

Bari - FC Sudtirol

VĐQG AUSTRAILIA 2025/26 –  PLAY OFF

15/05  
16:35

Adelaide Utd - Auckland