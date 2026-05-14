Vòng tứ kết U17 châu Á 2026 chính thức lộ diện với 8 đại diện ưu tú nhất châu lục, trong đó U17 Việt Nam gây tiếng vang lớn bằng chiến thắng nghẹt thở trước UAE.
Lịch thi đấu vòng tứ kết U17 châu Á 2026 mới nhất
|
NGÀY - GIỜ
|
ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|
ĐỘI BÓNG
|VÒNG ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
15/05
23:00
|
Nhật Bản
|
Tajikistan
|
TK 1
|
TV360
|
16/05
00:00
|
Saudi Arabia
|
Trung Quốc
|
TK 2
|
TV360
|
16/05
23:00
|
Uzbekistan
|
Hàn Quốc
|
TK 3
|
TV360
|
17/05
00:00
|
Việt Nam
|
Australia
|
TK 4
|
TV360
Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE
Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn
U17 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng đánh bại U17 UAE 3-2 để giành quyền vào vòng tứ kết U17 châu Á, cùng suất dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Xuất sắc đánh bại U17 UAE 3-2, U17 Việt Nam vào tứ kết VCK U17 châu Á cùng suất dự World Cup 2026 với hành trình vô cùng ấn tượng.
U17 Việt Nam hướng tới VCK U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, mang theo sự tự tin sau chức vô địch Đông Nam Á và quyết tâm chinh phục sân chơi châu lục.
Lịch thi đấu VCK U17 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu và trực tiếp Vòng chung kết U17 châu Á 2026, đầy đủ và chính xác.
Kết quả bóng đá U17 châu Á 2026 - VietNamNet cập nhật sớm và chính xác nhất kết quả bóng đá Vòng chung kết U17 châu Á 2026.