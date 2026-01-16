Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT

16/01  
18:30

U23 Nhật Bản - U23 Jordan

VTV5, TV360

16/01  
22:30

U23 Việt Nam - U23 UAE

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20

17/01  
03:00

Espanyol - Girona

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18

17/01  
02:30

Werder Bremen - Frankfurt

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21

17/01  
02:45

Pisa - Atalanta

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18

17/01  
01:00

Monaco - Lorient

ON SPORTS NEWS

17/01  
03:00

PSG - Lille

ON SPORTS NEWS

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 13

16/01  

15:35

Melbourne City - Auckland

16/01  

17:45

Perth Glory - Brisbane Roar

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 16

16/12  
20:40

Al Najma - Al Fateh

16/12  
21:45

Al Khaleej - Al Okhdood

17/12  
00:30

Al Ittihad - Al Ettifaq

VĐQG ITALIA 2025/26 - ĐẤU BÙ VÒNG 16

16/01

00:30

Verona 2-3 Bologna

ON FOOTBALL

16/01

02:45

Como 1-3 AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 - VÒNG 17

16/01

02:30

Augsburg 1-1 Union Berlin

TV 360

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 - VÒNG 1/8

16/01

03:00

Burgos 0-2 Valencia

R.Santander 0-2 Barcelona

CÚP QG HÀ LAN 2025/26 - VÒNG 1/8

16/01

00:45

Heerenveen 3-1 RKC Waalwijk

16/01

03:00

Sparta Rotterdam 1-2 Volendam

CÚP QG BỈ 2025/26 - TỨ KẾT

16/01

02:30

Anderlecht 1-0 KAA Gent

SIÊU CÚP COLOMBIA 2025/26

16/01

07:30

Junior Barranquilla - Ind. Santa Fe

VĐ BANG SAO PAULO BRAZIL 2026

16/01

05:00

Botafogo - Noroeste

16/01

05:30

Bragantino - Corinthians

16/01

07:45

Sao Paulo - Sao Bernardo

