Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

 

U17 ĐÔNG NAM Á 2026 - Bảng C

 

17/04
15:30

U17 Australia vs U17 Campuchia

TV360

17/04
15:30

U17 Singapore vs U17 Brunei

TV360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 33

17/04 
 23:30

Sassuolo - Como

ON SPORTS +

18/04  
01:45

Inter Milan - Cagliari

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 30

18/04  
01:30

St. Pauli - Cologne

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 30

18/04  
01:45

Lens - Toulouse

ON SPORTS NEWS

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 3

18/04  
00:00

Degerfors - Elfsborg

Djurgardens - Malmo

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 27

18/04  
00:00

Brondby - Sonderjyske

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 25

17/04  
23:30

Rostov - Sochi

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 30

18/04 
 02:45

Rio Ave - AVS Futebol SAD

U17 ĐÔNG NAM Á 2026 - Bảng A

16/04
15:30

U17 Việt Nam 10-0 U17 Timor Leste

TV360

16/04
19:30

U17 Indonesia 0-1 U17 Malaysia

TV360

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – TỨ KẾT LƯỢT VỀ

16/04

23:45

Celta Vigo 1-3 Freiburg (0-3)

ON FOOTBALL

17/04

02:00

Aston Villa 4-0 Bologna (3-1)

ON FOOTBALL

Nottingham Forest 1-0 FC Porto (1-1)

ON SPORTS

Real Betis 2-4 Braga (1-1)

ON SPORTS NEWS

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – TỨ KẾT LƯỢT VỀ

16/04

23:45

AZ Alkmaar 2-2 Shaktar Donetsk (0-3)

ON SPORTS NEWS

17/04

02:00

AEK Athens 3-1 Rayo Vallecano (0-3)

TV 360

Fiorentina 2-1 Crystal Palace (0-3)

ON SPORTS +

Strasbourg 4-0 Mainz (0-2)

TV 360

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

17/04

05:00

Lanus 1-0 Always Ready

Palmeiras 2-1 Sporting Cristal

17/04

07:30

Flamengo - Ind. Medellin

Penarol - Platense

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

17/04

05:00

Atletico Mineiro 2-1 Juventud

Tigre 0-1 Macara

17/04

07:30

Bragantino - Blooming

San Lorenzo - Deportivo Cuenca

17/04

09:00

Cienciano - Academia Puerto